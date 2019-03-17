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التشكيل الرسمي لمباراة الهلال ضد الاهلي فى البطولة العربية

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أعلن زوران ماميتش المدير الفنى لنادى الهلال، التشكيلة الأساسية التى سيخوض على أثرها مباراة الاهلى المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد عبد الشافى، التى تنطلق بعد قليل بملعب "جامعة الملك سعود"، فى ذهاب الدور نصف النهائى بمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة "العربية".

التشكيلة الرسمية لنادى الهلال ضمت كلاً من، عبد الله المعيوف فى حراسة المرمى، البريك، بوتيا، البليهى، جحفلى، الشهرانى، كنو، سالم الدوسرى، أندريه كاريلو، الشلهوب وسوريانو .

كما أعلن خورخى فوساتى المدير الفنى للنادى الاهلى التشكيلة الرسمية التى سيخوض على أثرها مباراة اليوم، والتى جاءت كالتالى، محمد العويس فى حراسة المرمى، عبدالله حسون، عبدالباسط هندى، باولو دياز، محمد آل فتيل، محمد عبد الشافى، نوح الموسى، سلمان المؤشر، نيكولاى ستانسيو، دجانينى وعمر السومة.

والتقى الفريقين فى 4 مناسبات سابقة فى البطولة العربية، نجح الهلال فى الفوز بمباراتين بينما حسم التعادل مباراتين.

ويلتقى الهلال والأهلى 3 مرات فى أقل من شهر، فبخلاف المباراة التى تجمعهما اليوم، يلتقى الفريقان يوم 12 أبريل فى الجولة الـ 27 من الدورى السعودى، على ملعب الجوهرة المشعة، وعلى الملعب ذاته يلتقيان يوم 15 أبريل فى إياب نصف نهائى البطولة، علما بأن الهلال فاز على الأهلى فى الدور الأول للدورى 4-3.

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