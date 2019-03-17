سيناتور أمريكي يكشف شروط المرحلة الثانية من الحوار مع السودان

قال السيناتور الأمريكي؛ قيتس بلراكسيس؛ أن الولايات المتحدة ستطلب من السودان في المرحلة الثانية من الحوار بين البلدين؛ دفع التعوضيات المادية لضحايا الأرهاب في حادثتي تفجير دار السلام والمدمرة كول.
وأضاف السيناتور في بيان صحفي عقب ختام زيارته للسودان اليوم الاحد؛على السودان الدخول في مفاوضات جدية فيما يتعلق بالاحكام والادعاءات المتعلقة بالارهاب.
وأكد "أن هذه مسألة مهمة بالنسبة لدوائرنا الانتخابية ويجب حلها؛ وسأستمر في البحث عن تعويض عادل للضحايا".
وقال بلراكسيس؛ أن حكومة الولايات المتحدة قلقة بشأن حبس موأطن امريكي؛ وطالب باطلاق سراحه؛ والإفراج عن جميع المعتقلين السياسين.
ودعا الحكومة وأحزاب المعارضة الى الجلوس على طاولة التفاوض من اجل تحقيق عملية انتقال يفضي الى اتفاق سلام.
والتقى وفد الكونغرس الامريكي الذي ترأسه قيتس بلراكسيس؛ مسؤولين بالحكومة والمعارضة وعدد من الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان.
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