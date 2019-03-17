موجز "السودان 365".. تظاهرات بأم درمان.. واجتماع للمعارضة بباريس

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

المبعوث الروسي: سنعمل على تعزيز القدرات الدفاعية للسودان

قال مبعوث الرئيس الروسي؛ نائب وزير الخارجية؛ ميخائيل بكدانوف؛ أن بلاده ستعمل على تعزيز القدرات الدفاعية للسودان؛ بجانب مساهمتها في تدريب الكوادر العسكرية والمدنية.

والتقى النائب الأول للرئيس السوداني؛ وزير الدفاع؛ الفريق أول ركن عوض محمد أحمد ابن عوف؛ اليوم الاحد؛ بالخرطوم؛ بالمبعوث الرئيس الروسى والوفد المرافق له.

وأكد ميخائيل في تصريحات صحافية عقب اللقاء؛ على موقف بلاده الداعم للسودان على تجاوز المرحلة الحالية.

وأضاف أن روسيا ستقف إلى جانب الشعب السودانى وقيادته ممثلة فى الرئيس عمر البشير لتجاوز المرحلة الحالية.

وقال "ثقتنا كبيرة فى قدرة القيادات بالبلاد لتجاوز المصاعب الاقتصادية التى يمر بها السودان".

واشار المبعوث الروسي الى الارادة السياسية القوية لبلاده لتعزيز علاقاتها مع السودان؛ خاصة فى المجلات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

وقال أن لقائه بالنائب الأول للرئيس البشير؛ بحث سبل تمتين التنسيق السياسى بين البلدين على المستوى الدولى؛ والعمل معا لتطوير مستوى التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري.

الأمن السوداني يفرق تظاهرات حاشدة بأم درمان

أطلقت قوات الامن السودانية؛ اليوم الاحد؛ الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات حاشدة انطلقت وسط مدينة امدرمان؛ وأعتقلت العشرات.

ورصد "اخبار الخليج 365" انتشار أمني كثيف في محيط السوق بالمدنية قبيل موعد انطلاق الموكب الذي دعا له تجمع المهنيين السودانيين والقوى المعارضة التي تطالب برحيل النظام البشير.

وقال شهود عيان إن قوات الأمن؛ طالبت اصحاب المحال التجارية باغلاقها حتى يتنسى لها تفريق التظاهرة.

اجتماع للمعارضة في باريس لدعم الثورة السودانية

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قال الأمين العام لتحالف نداء السودان المعارض؛ منى اركو مناوي؛ أن أجتماعات باريس التي تبدأ غداً الاثنين تبحث مابعد سقوط نظام الرئيس السوداني عمر البشير.

وأكد مناوى في بيان اليوم الاحد؛ أن ثورة الشعب السوداني؛ التي انطلقت في ديسمبر الماضي؛ لن تتراجع حتى اسقاط النظام.

وأضاف أن الاجتماعات تناقش دعم الحراك الثوري وتوسيع قاعدته؛ وحشد الداعم الاقليمي والدولي؛ بجانب تطوير وحدة قوى الحرية قوى إعلان الحرية والتغيير وتوسيعها بالتواصل والتنسيق مع كل قوى الثورة.

وأشار إلى أن النظام يبث في الشائعات لاجهاض الحراك؛ مؤكداً ان هذه الالاعيب لن تفلح في شق صف وحدة قوى التغيير.

ويشارك في اجتماع باريس الذي يستمر ليومين ممثلين عن الحركات المسلحة والاحزاب السياسية المنضوية تحت تحالف نداء السودان.

هارون: المؤتمر الوطني لم يشاور في تشكيل الحكومة الجديدة

قال رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف؛ أحمد هارون؛ أن الحزب لم يشاور في اختيار وزراء الحكومة الجديدة؛ ولم تجاز داخل المكتب القيادي للحزب الحاكم.

ونفى هارون أن تكون قرارات الرئيس عمر البشير؛ تمثيلية أو مفاصلة جديدة؛ وانما خطوات سياسية وتنظيمية تصب دعم الحوار والمصالحة الوطنية.

وأكد أن المؤتمر الوطني أصبح حزب متساوي مع جميع الاحزاب السودانية؛ وان رئيس الجمهورية يقف على مسافة واحدة من الجميع؛ وتابع" البشير رئيس لكل السودانيين الذين صوتوا له والذين لم يصوتوا له".

وقال هارون أن المكتب القيادي للمؤتمر الوطني مستمر في النقاشات حول علاقة الحزب بالحكومة؛ مضيفا أن تعيين حكام عسكريين للولايات حتى لاتؤثر أي قوة سياسية عليهم وأن يتعاملوا مع الجميع بمساواة من واقع بعدهم القومي الذي يتمثل في القوات المسلحة.

رئيس الوزراء: نهضة مشروع الجزيرة أهم أولويات الدولة

قال رئيس الوزراء؛ محمد طاهر أيلا؛ أن أولويات الدولة في المرحلة المقبلة دعم النهضة الزراعية بمشروع الجزيرة لتوفير فرص العمل لابناء الولاية.

وأكد ايلا بان النهوض بمشروع الجزيرة يحقق الأمن الغذائي ويرفد ميزان المدفوعات بما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني.

وتعهد بإستكمال نهضة الولاية والإهتمام بدعم مزراعي مشروع الجزيرة لتحقيق مبادرة الرئيس البشير للأمن الغذائي العربي.