دوري أبطال أفريقيا.. فيتا كلوب يشكو سيمبا للكاف

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي فيتا كلوب الكونغولي تعتزم تقديم شكوى رسمية ضد سيمبا التنزاني لدى الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف".

ذكرت صفحة " Africans Got Football" بموقع "فيس بوك"، أن إدارة فيتا كلوب وجهت إتهاماً لمسئولي سيمبا برش مادة غير معروفة في غرفة خلع الملابس قبل إنطلاق المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس بالعاصمة التنزانية "دار السلام"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا، والتي انتهت بفوز سيمبا بنتيجة 2 – 1.

وأضافت أن هذه ليست المرة الأولي التي تقوم فيها إدارة سيمبا التنزاني برش مادة غير معروفة في غرفة خلع الملابس، حيث سبق وأن اشتكي الاهلي المصري من هذه الواقعة من قبل.

وصعد سيمبا التنزاني للدور ربع النهائي بمسابقة دوري ابطال افريقيا، بعدما حل ثانياً في جدول ترتيب المجموعة الرابعة خلف النادي الاهلي.