وزير الخارجية يزور روسيا أبريل المقبل

كشفت الحكومة السودانية؛ عن زيارة وزير الخارجية؛ الدرديري محمد أحمد روسيا في ابريل المقبل يلتقي خلالها عدد من المسؤولين في الحكومة الروسية.

وقال وزير الدولة بالخارجية؛ أسامة فيصل؛ في تصريحات صحافية؛ عقب لقائه المبعوث الروسي والوفد المرافق له اليوم الاحد؛ أن الزيارة تمثل فرصة للتشاور بين البلدين في عدد من القضايا والملفات المهمة.

واشار فيصل الى أن وزير الخارجية؛ سيشارك خلال زيارته لجمهورية روسيا في الملتقى الروسي العربي؛ وسيعقد خلال الزيارة مشاورات مع القيادات الروسية ووزارة الخارجية الروسية حول عدد من الملفات التى تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

