"قوش" و"البشير".. لم تنجح الجزيرة في الوقيعة بين قادة السودان (تقرير)

يبدو أن محاولات قناة الجزيرة القطرية لم تنجح في الإيقاع بين القادة السودانين وظلا جنبًا إلى جنب وهذا ما ظهر في آخر لقاءات مدير المخابرات السودانية.

واستغلت قطر قناة الجزيرة ليظهر وجهها الآخر المتمثل في محاولاتها للوقيعة بين القيادات السودانية، و فاجأت قناة الجزيرة، الرأي العام السوداني وهي تبث أمس الأول خبراً عن لقاء المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله قوش، برئيس الموساد الإسرائيلي، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، الذي انعقد الشهر الماضي.

وبثت قناة الجزيرة الإخبارية بتاريخ 2019/3/1 م خبرا عن لقاء للسيد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني برئيس الموساد الإسرائيلي علي هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الذي إنعقد الشهر الماضي .

وسارع الجهاز لإصدار بيان أكد عبره أن الخبر عار من الصحة ويفتقد للمهنية والموضوعية، ولا يخدم القيم الصحفية التي تدعيها القناة، وتدعي إلتزامها بها.

ويقول مراقبون إن إيران تحاول توريط "قوش" وإحراجه أمام الرئيس البشير خاصة، لذلك قيل أن اللقاء مع مدير الموساد كان بهدف تسويق نفسه إلى مرحلة ما بعد الرئيس البشير، سيما وأن قوش طالب قطر بالابتعاد عن إيران التي رأى أنها تهدد الأمن في العالمين العربي والإسلامي، وأن تبتعد عن الشبهات والتحريض الإعلامي.



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وأوضح المراقبون أن الخبر جاء في إطار حملة يتعرض لها قوش شخصياً، حيث سبق لجهة ما أن تجرأت وزعمت أنه استقال من منصبه، وكان ذلك في أواخر نوفمبر من العام الماضي، حتى أن مدير إدارة الإعلام بجهاز الأمن اضطر لنفي البيان عبر "فيس بوك" لضمان سرعة انتشار النفي، ولم ينتظر صدور الصحف في اليوم التالي.

وفي رسالة كشفت مدى استمرار قوة العلاقة بين "البشير" و"قوش" وعدم نجاح الجزيرة في الوقيعة بينهم، كشف مدير الأمن والمخابرات السودانية، صلاح عبدالله قوش، السبت، عن الهدف من القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس السوداني عمر البشير، وقال قوش إن القرارات جاءت للحفاظ على أمن البلاد القومي وتماسك الجبهة الداخلية.



جاء ذلك لدى لقائه بوفد الكونغرس الأمريكي، برئاسة قيتس بلراكسيس، حسب قناة الشروق المقربة من الحكومة.



وقدم مدير المخابرات بحضور نائب العلاقات الخارجية للبرلمان السودان “شرحا لأسباب ومآلات قرارات الرئيس البشير”.



وأكد قوش للوفد الأمريكي على أن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد حق مشروع وفق القانون والدستور، ولكن تغيرت أهدافها وخرجت عن قانونيتها، وفق ذات المصدر.