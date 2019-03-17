والتقى النائب الأول للرئيس السوداني؛ وزير الدفاع؛ الفريق أول ركن عوض محمد أحمد ابن عوف؛ اليوم الاحد؛ بالخرطوم؛ بالمبعوث الرئيس الروسى والوفد المرافق له.
وأكد ميخائيل في تصريحات صحافية عقب اللقاء؛ على موقف بلاده الداعم للسودان على تجاوز المرحلة الحالية.
وأضاف أن روسيا ستقف إلى جانب الشعب السودانى وقيادته ممثلة فى الرئيس عمر البشير لتجاوز المرحلة الحالية.
وقال "ثقتنا كبيرة فى قدرة القيادات بالبلاد لتجاوز المصاعب الاقتصادية التى يمر بها السودان".
واشار المبعوث الروسي الى الارادة السياسية القوية لبلاده لتعزيز علاقاتها مع السودان؛ خاصة فى المجلات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.
وقال أن لقائه بالنائب الأول للرئيس البشير؛ بحث سبل تمتين التنسيق السياسى بين البلدين على المستوى الدولى؛ والعمل معا لتطوير مستوى التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري.
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الروسي: سنعمل على تعزيز القدرات الدفاعية للسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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