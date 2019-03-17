وقالت جدة تارانت، ماريا فيتزجيرالد، البالغة من العمر 81 عامًا، إنها كانت تعتنى بحفيدها ذي الـ28 عامًا إلى جانب أخته عندما كانا صغيرين، مُشيرة إلى أن تارانت كان "شابًا عاديًا"، يستمتع بقضاء وقته أمام شاشة الكمبيوتر، مؤكدة إلى أن الجريمة، التى أرتكبها الجمعة الماضية، تظهر أنه قد تغير تمامًا من الصبى الذى عاهدته، وأنها أصابت الأسرة بحالة من الذهول، حسبما أوردت صحيفة "ذى ايدج" الأسترالية.
كما أكد عمه تيرى فيتزجيرالد أنه لا يستطيع التفكير فى أى شئ سوى الضحايا الذين سقطوا إثر هذا الهجوم العنيف، مُضيفًا بقوله: "نحن نشعر بالأسف الشديد للأسر هناك".
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون أنه غير مهتم بقراءة "الوثيقة"، التى كتبها تارانت وانتشرت سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعى، واصفًا بيانه بـ"الركيك"، بينما طالب زعيم المعارضة بيل شورتن مواقع التواصل الاجتماعى مثل "فيس بوك" بحذف محتوى البث المباشر للهجوم العنيف والبغيض بعد تداوله بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعى.
وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آرديرن، فى هذا الصدد، إنها ستناقش مع شركة "فيس بوك" إمكانية حظر البث المباشر للهجوم الأليم، مخاطبة شعبها بأن حكومتها ستناقش غدًا سُبل إجراء تعديلات فى قوانين حيازة السلاح فى ظل التقارير التى تواردت نهاية الأسبوع الماضى عن مسألة تخزين الأسلحة فى البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر عائلة منفذ هجوم نيوزيلندا تعرب عن أسفها الشديد لأسر الضحايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.