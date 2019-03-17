مبعوث واشنطن إلى أفغانستان: إذا انسحبت القوات الأمريكية ستتبعها قوات الناتو

قال المبعوث الأمريكى للمصالحة فى أفغانستان السفير زلماى خليل زاد إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى "الناتو" سينسحبان من أفغانستان معا فى حالة اتخاذ قرار الانسحاب من البلاد.

وكتب خليل زاد - فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" نقلتها وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم الأحد - "أن العمل بشكل وثيق مع حلف الناتو وشركائنا وحلفائنا الآخرين أولوية لنا منذ اليوم الأول، لقد جئنا معا وسنقوم بتنسيق التعديلات فى وجودنا معا، وإذا غادرنا فسنغادر معا، ووجونا معا من أجل السلام والأمن لأفغانستان ولنا جميعا".

يأتى ذلك فى الوقت الذى تُبذل فيه الجهود للتوصل إلى حل سياسى لإنهاء الصراع الجارى فى أفغانستان.

وكانت الجولة الخامسة من المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان قد انتهت يوم الثلاثاء الماضى، وقال خليل زاد إن الجانبين اتفقا على مسودة الجدول الزمنى لانسحاب القوات ومكافحة الإرهاب، ولكنه أشار إلى أنه لا يوجد حتى الآن اتفاق نهائى حتى يتم التنسيق على كل شىء، مشيرا إلى المحادثات بين الأطراف الأفغانية وتلك الخاصة بوقف إطلاق النار.