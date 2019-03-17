وزير العدل يؤكد توفر محاكمات عادلة للموقوفين في الاحتجاجات

قال وزير العدل السوداني؛ محمد أحمد سالم؛ أن المعتقلين خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد لم يتعرضوا لاي معاملة غير انسانية أو مخالفة للقانون.

وأكد لدى لقائه اليوم الاحد وفد الكونغرس الامريكي الزائر للبلاد برئاسةالسناتور؛ قيتس بلراكسيس؛ أن كافة الضمانات القانونية للمحاكمات العادلة متوفرة للموقفين بما في ذلك حق الإستئناف والإستعانة بمحامين.

وقدم الوزير شرحا مفصلاً لدواعي ومبررات إعلان حالة الطوارئ والتدابير المتعلقة بها.

واشاد سالم بالدور الذى يقوم به الكونغرس في الإدارة الامريكية لتطوير العلاقات السودانية- الامريكية والتغلب علي العقبات التى تعترض رفع إسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.

وتناول اللقاء أوضاع حقوق الإنسان بالسودان بصفة عامة وماتوصلت اليه لجان تقصي الحقائق في الاحداث الاخيرة التي شهدتها البلاد.

