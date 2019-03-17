في غياب رونالدو.. جنوى يذيق يوفنتوس الهزيمة الأولى بالدوري الإيطالي

أحرز هدفى جنوى فى اللقاء ستيفانو ستيورارو وجوران بانديف فى الدقيقتين 72 و81 من عمر أحداث المباراة.
وشهدت المباراة عقما هجوميا من يوفنتوس طوال أحداث الـ 90 دقيقة حيث فشل باولو ديبالا وماريو ماندزوكيتش فى تشكيل أى خطورة حقيقية على مرمى جنوى، حتى تمكن أصحاب الأرض من خطف هدفين ليتلقى "السيدة العجوز" أول هزيمة فى الموسم الجارى بالدورى الإيطالى.
كما تغاضى حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء لصالح جنوى فى الدقيقة 32 من أحداث الشوط الأول، وألغى هدف التقدم الذى أحرزه باولو ديبالا لصالح يوفنتوس فى الدقيقة 55 بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو "VAR".
وبهذه النتيجة يتجمد رصيد يوفنتوس عند النقطة 75 فى صدارة ترتيب جدول الدورى الإيطالى، ويرتفع رصيد جنوى إلى النقطة 33 فى المركز الـ 12.
ودخل يوفنتوس مباراة جنوى بتشكيل يغيب عنه البرتغالى كريستيانو رونالدو بعد إستبعاده من القائمة بفرمان من أليجرى لإراحته بدنياً.
وجاء التشكيل كالأتى..
حراسة المرمى: بيرين
الدفاع : بونوتشى، روجاني، كاسيريس
خط الوسط : بيانيتش، إيمري كان، بينتانكور، أليكس ساندرو، جواو كانسيلو
الهجوم: باولو ديبالا ، ماريو ماندزوكيتش
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