الكشف الاحمر.. بقلم امير عوض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بنهاية فترة الانتقالات، فقد بات في كشف المريخ الحالي (25) لاعب في مختلف خانات الملعب، و هنا لا يسعنا سوي التعليق علي هذا العدد القليل الذي يفرضه اتحاد تدمير الكرة السودانية علي أنديته التي تنافس و تقاتل كل موسم علي أربع جبهات بهذا العدد الذي لا يضمن توزيعا مناسبا للخانات و لا يراعي لحالات التوقف و الاصابات التي تعتري اللاعبين من اللعب علي ملاعب لا تتوفر فيها أي من المواصفات العالمية لرياضة كرة القدم.

حراسة المرمي الأحمر، باتت في عهدة ثلاثة حراس فقط، هم علي عبدالله ابوعشرين، و منجد النيل و محمد المصطفي.. و هذه الخانة فقدت الحارس عصام بدون أن يتم تعويضه بحارس آخر سيما و أن محمد المصطفي بدون أي خبرات نوعية تعينه علي الوقوف خلف خشبات المرمي الأحمر، و هنا سيكون الاعتماد كبيرا علي ابوعشرين و منجد وسط الدعوات بأن يحفظهم الله من شرور الاصابات التي تكررت كثيرا في هذه الخانة خلال هذا الموسم تحديدا.

في الخط الخلفي يتواجد صلاح نمر و امير كمال و حمزة داؤود و محمد حماد الجس و عماد الصيني، و هذا الخط شهد إضافة الأخير تحديدا، و هو اضافة ثرة و كبيرة للغاية (للدفاع أو الوسط الدفاعي) قد تتيح للزولفاني اعادة أمير للمحور أو ابتعاث حمزة داؤود للطرف الأيمن بعد أن أظهر الاجادة في هذه الخانة.

أما علي الأطراف فقد ظل التاج ابراهيم وحيدا في الطرف الأيمن، و احمد آدم و حقار في نفس خاناتهم بالطرف الأيسر، و لعلنا توقعنا مع الكثيرين أن تتم معالجة عيوب و تشوهات الأطراف الحمراء و للأسف فقد تم تجاوزها للمرة الثانية تواليا مما سيستدعي الاستعانة بحمزة داؤود أو رمضان عجب علي الطرف الأيمن الذي يعاني من شح ظاهر للعيان.

و علي مستوي متوسط الميدان ينشط ضياء الدين محجوب و محمد الرشيد و مجيد سومانا و ماماني رحماني و احمد هاشم التكت و احمد هاشم التش و السماني الصاوي و رمضان عجب و التاج يعقوب، و الملاحظ هو اكتظاظ هذا الخط بتسعة لاعبين كخلل في توزيع الخانات، و مع ذلك فالمريخ سيفتقد لخدمات ضياء الدين لباقي جولات الموسم بعد أن فقد قصاري بالشطب، و ان كان الفريق قد استعاد خدمات السماني العائد من الاعارة و سومانا العائد من التوقف و دخول المحترف ماماني كإضافة جديدة.

أمام الزولفاني فرص متعددة لإعادة توزيع لاعبي الوسط بحسب حوجة الفريق في الملعب، إذ يمكنه تحريك الجوكر رمضان لطرف الملعب الأيمن أو خط المقدمة، كما يمكنه تحريك التاج يعقوب للطرف أو الدفاع، و بإمكان التش و التكت اللعب في خط الهجوم لإعانة الفريق في بعض فترات المباريات.

الزولفاني ينتظره عمل كبير مع السماني و سومانا و ماماني تحديدا من أجل إدخال هؤلاء النجوم لفورمة المباريات التنافسية بعد التوقف الطويل لهم في الفترة السابقة، و خلق التجانس المطلوب بينهم و بين باقي زملائهم.

المقدمة الحمراء يتواجد فيها محمد عبدالرحمن و بكري المدينة و سيف تيري و النعسان و الصادق شلش، و الأخير اضافة ثرة و هائلة لهذا الخط الحيوي، و نتوقع له ظهورا مغايرا و قويا عن ما كان في فريقه السابق، ليخلف المعار محمد داؤود الذي لم يجد مكانا يذكر في مقدمة الأحمر طيلة موسم و نصف ظل خلالها يؤدي دور الكومبارس البديل فقط.

هذا هو كل ما بجراب كشف المريخ، و هذه هي القوة البشرية التي سيعتمد عليها لباقي مباريات الموسم العربي و المحلي في النخبة و كأس السودان، و دعواتنا أن يوفق الله نجوم المريخ لتقديم الأفضل و نيل المراتب الأعلي في مختلف البطولات.

*نبضات متفرقة*

بالأمس واصل المريخ سلسلة صفعاته علي الخد الأزرق بالتعاقد مع لاعب الطرف المتمكن محمود أم بده الذي ناله سيف الشطب العشوائي من فرقة الهلال (المشلعة).

أم بده سيكون اضافة مميزة لأطراف التيم الأحمر في مايو المقبل بإذن الله.

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و خبطة إدارية و فنية هائلة لفريق المريخ.

التحية للقطب المريخي طارق المعتصم الذي اجتهد في اكمال صفقة أم بده.

كما تمتد التحية لعضو المجلس النشط و الخبير الكروي عمر محمد عبدالله الذي ادار التسجيلات بصورة احترافية بمعية رفقائه في عموم المجلس.

الأهم الآن هو تحدي اقامة معسكر قوي و حقيقي يعين الفريق لمواجهة التاسع و العشرين من مارس الحالي.

الادارة اختارت أثيوبيا كمقر للمعسكر، و نتمني أن يجد الفريق العناية الكاملة و الانضباط المثالي خلال أيام المعسكر.

معسكرات أثيوبيا مفيدة في جانب اللياقة، و الأهم من ذلك هو أن يجد فيها الفريق تجارب اعدادية حقيقية.

الفريق يحتاج لمباريات اعدادية قوية من أجل المحافظة علي رتم التنافس و خلق التجانس بين نجومه.

دخول المضافين الجدد للكشف الاساسي يستلزم خوض عدد من المباريات القوية، و الفريق في أمس الحوجة لجهودهم في المباراة القادمة.

الاسراع بمخاطبة الاتحاد العربي لاعتماد المضافين مؤخرا يا مجلس المريخ.

لاعبين كسومانا و السماني و ماماني و شلش لا معني لاضافتهم بدون الاستفادة منهم في المباراة الاهم، و ذلك يستلزم اقامة تحضير نوعي خاص لهم في ظل خلو روزنامة الفريق من المباريات التنافسية.

*نبضة أخيرة*

التحضير الجيد هو الأهم.