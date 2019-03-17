قطار الانجاز.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*بحمد الله يسير قطار الانجاز المريخي بثبات وثقة ووقار يدهش الناس
*وبحمد الله كل اهل المريخ يركبون القطار الا من أبي
*وحتي من أبي فرصته موجودة في ركوب القطار ومكانه شاغر
*قطر لما يصفر بقول توووووت
*لا للاقصاء
*تووووووت
*لا للوصايا علي الآخرين
*توووووووت
*آخر محطاتي العين
*كلنا او قل جلنا شارك في مسيرة القطار المدهش
*لذا تجاوز قطارنا المحطات محطة تلو الاخري بيسر
*ونمضي لآفاق ارحب بحول الله
*فقط نصنع من انفسنا وقودا للقطار
*ايها الناس
*كلنا يتخيل تخطينا للنجم التونسي
*ونفتح خيال في الاحتفال عند التأهل
*ولايوجد من بيننا من توقع صعود النجم علي اكتافنا من ام درمان
*ليس بيننا من مضي بخياله الي لقطة تظهر فيها الجماهير واجمه بعد صافرة النهاية حسرة علي الخروج
*هذا المشهد ليس ببعيد ابدا
*ويمكن ان يحدث لان الامنيات والتمنيات لا تأتي بالانتصارات اطلاقا
*ولكن التخطيط السليم والعمل المكثف والاستعداد القوي والاصرار
*هي كلها اسباب النصر
*لذا
*علي الجماهير عبء القصة كلها وهي زاد التأهل
*وبصراحة ماشايف استعداد قدر المرحلة
*لا اوصي الشفوت
*ولكني اقترح عليهم مقترحات تنظيمة بحتة
*اولا يجب ان نتوحد داخل الاستاد
*بمعني ان لا نهتم براياتنا الصوفيه اكتر من اهتمامنا بالعقيدة نفسها
*ننسي المسميات ونركز في ان نشكل جسدا واحدا
*نوحد الهتاف
*كل الاستاد يهتف هتافا واحدا مشتركا
*بالطول بالعرض مريخنا يهز الارض
*يبقي الاستاد كلو يرددها مع بعض
*واذا تغير الهتاف الي
*صفقه(طق طرق طق طق)مريخ
*يبقي كل المدرجات تشارك مجتمعه مع الصفقه والهتاف
*آآآآي ده الشغل ده الشغل
*يجب ان تتوحد الحناجر عند اطلاقها
*والامواج المريخية تحتاج لتفاعل مشترك من الجميع بجميع مقاماتهم السامية علي مواقعهم داخل الاستاد
*اذا وحدنا التشجيع والهتاف
*اكيد الاثر ببقي ايجابي واكبر
*اما اذا كلو ناس قعدوا تحت لافتتهم
*وكلو زول غني وحيده وحيده
*حانبقي زي الخيام يوم قفلة المولد
*ماحاتعرف شيخك وين ولا طريقتك ذكرها ياتو في الاذكار
*ايها الناس
*كي تتوحد الجماهير يجب ان يتم تنسيق بين كل التنظيمات الجماهيرية
*وبسرعة
*واذا كان الامر محتاج بروفة
*يبقي نبرف
*نصعد بس
*المهم
*حمودة المصري خبير النجيل الذي عمل باستاد كوستي وابدع
*ثم انتقل لاستاد المريخ فامتع
*ثم عاد لاستاد بالحاح من الذين يعرفون قدره
*هاهو الآن يستعد لتوقيع عقد احتراف مع ملعب النقعة
*ولا ادري كيف يفرط ناس كوستي في الراجل ده
*مع تمنياتي للرجل بالتوفيق اينما حل
*ايها الناس
*الناس اللسه واقفه علي الرصيف
*اركبوا احسن ليكم
*القطر قايم
*المهم
*الجماعة بعد فضيحة كدارة شلش(اقراها من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين واااحد)
*بعد كدارة شلش قالوا دايرين كدارة امبده
*بالطريقة دي حايقولوا دايرين كدارة سيدا
*تاني زول جايينا منهم يجينا حفيان
*مابنقدر علي مطالبات الكداريك دي
*واذا الامر كذلك
*فطومة اختي ترجع لينا توبنا الاحمر
*باقي البنية كانت مريخابية قبال ده
*اسي مثلا
*اذا التش حاور بوي لمن الشورت انشرط
*وقام بوي جانا
*حايقولوا دايرين الشورت بي شرطتو
*ولا بمسكوا الجواز لمن نخيط ليهم الشورت؟
*عشان كده الجهاز الفني يكلم التش
*الناس الدايرنهم من الجماعة ديل
*التش مايحاورهم شديد
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرطوم
*والينا
*كدي رسينا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال يامراسي الشوق
والي لقاء
سلك
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