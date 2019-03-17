قطار الانجاز.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*بحمد الله يسير قطار الانجاز المريخي بثبات وثقة ووقار يدهش الناس

*وبحمد الله كل اهل المريخ يركبون القطار الا من أبي

*وحتي من أبي فرصته موجودة في ركوب القطار ومكانه شاغر

*قطر لما يصفر بقول توووووت

*لا للاقصاء

*تووووووت

*لا للوصايا علي الآخرين

*توووووووت

*آخر محطاتي العين

*كلنا او قل جلنا شارك في مسيرة القطار المدهش

*لذا تجاوز قطارنا المحطات محطة تلو الاخري بيسر

*ونمضي لآفاق ارحب بحول الله

*فقط نصنع من انفسنا وقودا للقطار

*ايها الناس

*كلنا يتخيل تخطينا للنجم التونسي

*ونفتح خيال في الاحتفال عند التأهل

*ولايوجد من بيننا من توقع صعود النجم علي اكتافنا من ام درمان

*ليس بيننا من مضي بخياله الي لقطة تظهر فيها الجماهير واجمه بعد صافرة النهاية حسرة علي الخروج

*هذا المشهد ليس ببعيد ابدا

*ويمكن ان يحدث لان الامنيات والتمنيات لا تأتي بالانتصارات اطلاقا

*ولكن التخطيط السليم والعمل المكثف والاستعداد القوي والاصرار

*هي كلها اسباب النصر

*لذا

*علي الجماهير عبء القصة كلها وهي زاد التأهل

*وبصراحة ماشايف استعداد قدر المرحلة

*لا اوصي الشفوت

*ولكني اقترح عليهم مقترحات تنظيمة بحتة

*اولا يجب ان نتوحد داخل الاستاد

*بمعني ان لا نهتم براياتنا الصوفيه اكتر من اهتمامنا بالعقيدة نفسها

*ننسي المسميات ونركز في ان نشكل جسدا واحدا

*نوحد الهتاف

*كل الاستاد يهتف هتافا واحدا مشتركا

*بالطول بالعرض مريخنا يهز الارض

*يبقي الاستاد كلو يرددها مع بعض

*واذا تغير الهتاف الي

*صفقه(طق طرق طق طق)مريخ

*يبقي كل المدرجات تشارك مجتمعه مع الصفقه والهتاف

*آآآآي ده الشغل ده الشغل

*يجب ان تتوحد الحناجر عند اطلاقها

*والامواج المريخية تحتاج لتفاعل مشترك من الجميع بجميع مقاماتهم السامية علي مواقعهم داخل الاستاد

*اذا وحدنا التشجيع والهتاف

*اكيد الاثر ببقي ايجابي واكبر

*اما اذا كلو ناس قعدوا تحت لافتتهم

*وكلو زول غني وحيده وحيده

*حانبقي زي الخيام يوم قفلة المولد

*ماحاتعرف شيخك وين ولا طريقتك ذكرها ياتو في الاذكار

*ايها الناس

*كي تتوحد الجماهير يجب ان يتم تنسيق بين كل التنظيمات الجماهيرية

*وبسرعة

*واذا كان الامر محتاج بروفة

*يبقي نبرف

*نصعد بس

*المهم

*حمودة المصري خبير النجيل الذي عمل باستاد كوستي وابدع

*ثم انتقل لاستاد المريخ فامتع

*ثم عاد لاستاد بالحاح من الذين يعرفون قدره

*هاهو الآن يستعد لتوقيع عقد احتراف مع ملعب النقعة

*ولا ادري كيف يفرط ناس كوستي في الراجل ده

*مع تمنياتي للرجل بالتوفيق اينما حل

*ايها الناس

*الناس اللسه واقفه علي الرصيف

*اركبوا احسن ليكم

*القطر قايم

*المهم

*الجماعة بعد فضيحة كدارة شلش(اقراها من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين واااحد)

*بعد كدارة شلش قالوا دايرين كدارة امبده

*بالطريقة دي حايقولوا دايرين كدارة سيدا

*تاني زول جايينا منهم يجينا حفيان

*مابنقدر علي مطالبات الكداريك دي

*واذا الامر كذلك

*فطومة اختي ترجع لينا توبنا الاحمر

*باقي البنية كانت مريخابية قبال ده

*اسي مثلا

*اذا التش حاور بوي لمن الشورت انشرط

*وقام بوي جانا

*حايقولوا دايرين الشورت بي شرطتو

*ولا بمسكوا الجواز لمن نخيط ليهم الشورت؟

*عشان كده الجهاز الفني يكلم التش

*الناس الدايرنهم من الجماعة ديل

*التش مايحاورهم شديد

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرطوم

*والينا

*كدي رسينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال يامراسي الشوق

والي لقاء

سلك