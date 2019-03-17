رغم الاحزان هلالنا كسبان.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ الهلال في اسوأ حالاته يخوض اليوم اهم مبارياته .

@ مباراة مفصليه تحدد مصير الازرق في المنافسه الافريقيه .

@ ليس مصير الهلال فحسب بل مصير الانديه السودانيه كافة .

@ ترتيب الانديه السودانيه في تصنيف الكاف تراجع ومشاركات انديته باربع فرق باتت مهدده .

@ في حال خروج الهلال ربما يقلص الكاف مشاركات السودان في المنافسات الافريقيه لفريقين فقط .

@ مصير اندية السودان كان وسيظل بيد الهلال .

@ الهلال رفع تمثيل الانديه السودانيه من (2) ل (4) على ايام الارباب .

@ يومها كان الهلال يشكل مع الاهلي ، مازيمبي والترجي المربع الذهبي لكبار القاهره .

@ ازرق السودان كان الفريق الوحيد الذي يقهر الاهلي في القاهره ومازيمبي بلوممباشي .

@ يومها كان الهلال يتنقل بالطائرات الخاصه .

@ يومها غادر الفريق لتونس بطائره خاصه ولحقته الاداره والاقطاب بطائره خاصه اخرى .

@ عز لم يتوفر حتى لاندية اروبا .

@ يومها لم يكن الهلال يسافر بالدين من وكالة اسامه عطا المنان .

@ يومها كان اعلام الهلال يسخر من مشاركة الند التقليدي في الكونفدراليه.

@ يوم ذاك سمى الزميل الساخر مبارك البلال الكونفدراليه بالجعرانيه .

@ اليوم بتنا في الجعرانيه وحتي فيها لم نتأهل حتى اليوم .

@ ننافس فرق مغموره لا تملك تاريخ الهلال الذي شارك في البطولات الافريقيه قبل اهلي القرن والزمالك .

@ الهلال احد الانديه المؤسسه للبطولات الافريقيه .

@ حينما شارك الهلال في العام (64) في اول بطوله افريقيه كانت غالب الانديه الافريقيه في رحم الغيب .

@ بهذا التاريخ الحافل لا نرضي لهلال القرن غير الانتصار اليوم .

@ لانريد هدية من زيسكو نريد ان نأكل بايدينا .

@ نعلم ان الوضع النفسي لاخوان بوي في الحضيض لكنا برغم ذلك نطمع في الفوز .

@ نعلم ان المجزره الجماعيه لبشه وشلس وامبده اثرت كثيراً على نفسيات اللاعبين لكنا نطلب منهم التجاسير فوق الالم عشان خاطر الجماهير .

@ نعلم ان الكوكي لم يعد محل احترام اللاعبين بعد ان انتزع منه السمسار صلاحياته لكن مصلحة الكيان تقتضى التعامل معه .

@ المدرب الذي يتنازل عن صلاحياته في الشطب والتسجيل لسمسار لا يستحق الاحترام .

@ برغم كل تلك المنغصات ننتظر التأهل لكنا لن نلوم اخوان بشه ان تعسروا .

@ المذبحه الجماعيه وهضم الحقوق ليس بالامر الهين .

@ قبل المباراة بساعات كان لاعبو الهلال يطاردون عدد من الاقطاب لاستبدال شيكات الهلال بالكاش !!

@ صرفوا لهم مرتباتهم الضئيله بشيكات جماعيه !!

@ كل ثلاثه او اربعه لاعبين بشيك واحد !!

@ يقبضون من الكاف بالدولار ويسلمون اللاعبين شيكات !!

@ منك لله .



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