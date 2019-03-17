وداعا زعيم العرب والعجم.. بقلم بابكر مهدي الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

× تغادر بعثة الأحمر الوهاج سيد العرب والعجم فرس رهان بطولة الشيخ زايد العظمى، متوجهة إلى أديس أبابا ومنها مباشرة لمنتجع التجهيزات والتحضيرات، بعد ان قام المجلس باللازم والمطلوب.

× الرأي عندي هو أن معسكر الحبشة له ما بعده وسيكون من أهم عناصر التفوق والتأهل للنهائي بإذن الله تعالى.

× نأمل أن يكون التركيز الأكبر على الجانب البدني والطاقة الفائقة، لأن كل إخفاقات الكرة السودانية وبوجه أخص المريخ، تتمثل في الضغف البدني في مواجهة ما تختزنه الخصوم من قوة وطاقة، تجعلهم يتفوقون علينا ويعملون بقوة وحراك واضح كل وقت المباراة بلا فتر أو تراخ.

× المواهب والأفكار والمهارات لا تأتي خلال معسكر ولا تكتسب في يوم وليلة، ولكن الطاقات تستدعى في اللحظة والحين، عبر الجرعات البدنية المعينة والغذاء الخاص، والتوجيهات المنظمة للحركة وكل الحياة.

× قد اختلف مع أستاذي وصديقي أبوشيبة في رأيه بأن الوقت ضيق جدا، وأن الاستعداد لمبارة العودة قد لا يكون بخير وعافية، لأن المبتعدين لم يجدوا فرصة التهيئة كونهم بعيدين عن اللعب والتدريبات وقتا ليس بالقصير.

× لا اعتقد أستاذي أن الوقت ضيق بل كاف تماما، والمعسكر المقصد منه هو جبر كل هذه المنقصات، وتكثيف العمل لها، حتى يعود الفريق أكثر قوة وتناغما وراحة تجعله متفوقا يوم الجمعة الموعود.

× حتى لو لم يوافق الاتحاد العربي لطلب المجلس بإضافة الجدد بقيادة ماماني والصيني، فإن الوضع ليس خطيرا أو مزعجا، فالحمد لله أن العناصر التي أوصلت الفريق لهذه المرحلة الأمامية متواجدين ويتوقون بحماس ليوم الزحف والتأهل.

× المريخ يعيش بلا شك أيام حلوة وسعادة تغمر الكافة، بسبب وصول الفريق لهذه المرحلة حتى أصبح حديث الفضائيات ووجد إشادة من الكل، وأيضا النجاحات العظيمة التي أصابها المجلس في التسجيلات، كل هذه الأحوال هي سبب احتفاء الأحمر الوهاج.

× تخطى الفريق الأحمر مطبالت عاتية وسار بقوة في اتجاه القمة، فداس كل الفرق التي كانت تعثر له، فلا الجيش قدر على جلاء البارجة الحمراء، ولا الأفريقي استطاع أن يوقف انحدار السيل المنهمر، ولا نظن أن النجم الساحلي قادر على حجب النجوم السودانية السواطع أبدا أبدا.

× صحيح أن كرة القدم لا تبنى على ما فات ومضى، ولن تشفع النتائج الجيدة لصاحبها في مقبل المواجهات، لأن خواص كرة القدم وحلاوتها هو في تحديثها وتجدد قواعدها وتقلباتها، فكل لحظة فيها لها قيمة ولها رأي وحدث بكل تأكيد ويقين.

× إذن يتوجب على الزلفاني وطاقمه الفني وكذلك اللاعبين، تجويد العمل الحاضر ونسيان العمل الذي ولى وانتهى، فهذه الحسابات والتقديرات هي التي تعطي الغلبة والتفوق على الخصوم، فنأمل أن يوفق الجميع في عملهم حتى يعود الفريق كامل الجاهزية للمعركة المنتظرة.

ذهبيــــــــــــــــــــــات

× قدم المريخ لاعبيه الجدد بطريقة حضارية وراقية ولم يقل إلا خيرا.

× لو كان ناد آخر لتشفى وتحدث شمتا في النادي الذي أتى منه النجوم.

× حتى الزلفاني برأ الذعفوري من الاهام الذي يتحدث بأنه هو من أوصى بشلش.

× حديث الزلفاني الفاهم، قتل الدش في أيدي أهل البغي والكلام الضار.

× التعاقد مع محمود أمبدة وتعامله كلاعب مقيد حتى وقت الاندابات القادمة تصرف مقبول ومفيد.

× اصطحاب كل الفرقة الحمراء لمعسكر الجبشة كان مهما وضروريا.

× تواجد كل الكتيبة في مكان واحد يقوي العلاقات ويولف بين قلوب اللاعبين.

× نأمل أن يكون الأخ أبوجريشة قد اختار مطرحا مريحا ومفيدا للفرقة الحمراء.

× أبوجريشة يمتلك خبرة كبيرة وطبعا يعرف الحبشة أكثر من الخرطوم.

× يا ليت الرجل أكمل جميله وتكفل بنفقات المعسكر من ماله الخاص، حتى يخفف شيء من الضغط والغنفاق المالي على المجلس.

× عاد زيدان للريال وعاد الريال للإنتصارات التي تشبهه.

× سلتافيغو كان أول فريق يتعرض لغضب الملك العائد لمملكته.

× بيل، مارسيلو، إيسكو، كانوا حضورا بعد غيبهم سولاري.

× أكثر من 65 ألف من عشاق الملكي كانوا حضورا بعد أن علموا حضور زيزو.

الذهبيــــة الأخيــــرة

× وعبر الذهبية الأخيرة لهذا الصباح نقول، في رعاية الله ربكم زعيم العرب والعجم ، وعودا حميدا ظافرا وغانما.