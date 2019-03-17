اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

تشكيلة الهلال لمباراة ناكانا الزامبي

0 نشر
-- 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
شهاب محمد - الخرطوم - عاجل

الخليج 365 :

أعلن الجهاز الفني للهلال بقيادة نبيل الكوكي التشكيلة الرسمية التي سيدفع بها في مباراة اليوم”الأحد” أمام ناكانا الزامبي في بطولة الكنفدرالية.

وتضم القائمة كلاً من جمال سالم،أطهر الطاهر، عمار الدمازين، حسين الجريف، عبد اللطيف بوي، نصر الدين الشغيل،أبو عاقلة عبد الله، شرف الدين شيبوب.

وسيقود الهجوم كلاً من محمد موسى الضي، إدريس أمبومبو، ووليد الشعلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيلة الهلال لمباراة ناكانا الزامبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى