تشكيلة الهلال لمباراة ناكانا الزامبي

الخليج 365 :

أعلن الجهاز الفني للهلال بقيادة نبيل الكوكي التشكيلة الرسمية التي سيدفع بها في مباراة اليوم”الأحد” أمام ناكانا الزامبي في بطولة الكنفدرالية.

وتضم القائمة كلاً من جمال سالم،أطهر الطاهر، عمار الدمازين، حسين الجريف، عبد اللطيف بوي، نصر الدين الشغيل،أبو عاقلة عبد الله، شرف الدين شيبوب.

وسيقود الهجوم كلاً من محمد موسى الضي، إدريس أمبومبو، ووليد الشعلة.