- 1/2
- 2/2
الخليج 365 :
أعلن الجهاز الفني للهلال بقيادة نبيل الكوكي التشكيلة الرسمية التي سيدفع بها في مباراة اليوم”الأحد” أمام ناكانا الزامبي في بطولة الكنفدرالية.
وتضم القائمة كلاً من جمال سالم،أطهر الطاهر، عمار الدمازين، حسين الجريف، عبد اللطيف بوي، نصر الدين الشغيل،أبو عاقلة عبد الله، شرف الدين شيبوب.
وسيقود الهجوم كلاً من محمد موسى الضي، إدريس أمبومبو، ووليد الشعلة.
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيلة الهلال لمباراة ناكانا الزامبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.