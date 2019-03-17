التاريخ: 17-مارس-2019
0 مشاهدة
أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية بالخرطوم، عن إنهاء الحظر عن أداء العمرة للرجال دون سن الأربعين عاماً، والسماح لمجموعة (عصبة) النساء لأداء العمرة دون قيود المحارم تحت إشراف الإدارة العامة للحج والعمرة بالبلاد.
والتقى وزير الدولة أبوبكر عثمان إبراهيم الأمين العام للمجلس الأعلى للأوقاف والتوجيه والإرشاد، بمكتبه بالمجلس، السفير السعودي بالخرطوم علي بن حسن جعفر.
وأشاد الوزير بمجهودات ومساعي حكومة خادم الحرمين الشريفين لراحة ضيوف الرحمن وبالتطور التقني الكبير في مجال المشاعر بالمملكة، واصفاً ماتم بأنه تطور مهم ونتاج لتواصلهم المستمر مع وزارة الحج السعودية وسفارة خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم.
وأشار إلى أنه ومنذ أكثر من عشر سنوات كانت العمرة غير مسموح بها للرجال لمن هم دون سن الأربعين عاماً.
وقال السفير السعودي وبحسب شبكة الشروق إن ماتم يجيء في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية والسودان، والقيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وفخامة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، وفي إطار الجهود المشتركة لوزارة الحج السعودية والمجلس الأعلى للأوقاف والتوجيه والإرشاد، وتذليل كل مايعيق راحة الحجاج والمعتمرين لأداء مناسكهم في سهولة ويسر.
كانت هذه تفاصيل خبر إنهاء الحظر عن أداء العمرة للرجال دون الأربعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.