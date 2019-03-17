روسيا تعلن دعم السودان لتجاوز المرحلة الحالية

أكد مبعوث الرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية، توفر الإرادة السياسية القوية لبلاده لتعزيز علاقاتها مع السودان، خاصة في المجلات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، مشيراً إلى موقف بلاده الداعم للسودان لتجاوز المرحلة الحالية.

والتقى النائب الأول لرئيس الجمهورية وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض ابن عوف، بالقصر الجمهوري المبعوث الروسي والوفد المرافق له، ونقل له تهنئة القيادة الروسية وتمنياتها له بالنجاح في موقعه الجديد.

وقال ميخائيل إن لقاءه النائب الأول لرئيس الجمهورية بحث سبل تمتين التنسيق السياسي بين البلدين على المستوى الدولي، والعمل معاً لتطوير مستوى التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري.

Advertisements

وأكد ميخائيل أن بلاده ستقف إلى جانب الشعب السوداني وقيادته ممثلة في الرئيس عمر البشير لتجاوز المرحلة الحالة، مؤكداً ثقته في قدرة القيادات بالبلاد لتجاوز المصاعب الاقتصادية التي يمر بها السودان.

من جانبه، وبحسب شبكة الشروق أكد وزير الدولة بالخارجية أسامة فيصل، أهمية الزيارة الحالية التي يقوم بها الوفد الروسي للبلاد، مشيراً إلى أنها تمثل فرصة مهمة للتشاور بين البلدين في عدد من الملفات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأضاف أن وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد سيقوم بزيارة لجمهورية روسيا في أبريل المقبل لحضور الملتقى الروسي العربي.

شبكة الشروق