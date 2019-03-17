الصاوي يتخلف عن رحلة المريخ إلى اثيوبيا

التاريخ: 17-مارس-2019
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وصلت بعثة المريخ، صباح اليوم إلى العاصمة الأثيوبية أديس ابابا، لإقامة معسكر لـ10 أيام بمنتجع يايا فيلدج، في إطار استعداداته لمواجهة ضيفه النجم الساحلي يوم 29 مارس الحالي، في إياب نصف نهائي كاس زايد للأندية العربية، وقد تخلف لاعب الوسط السماني الصاوي، عن الرحلة بسبب معاناته من مرض الملاريا.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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