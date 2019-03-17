الهلال يستهدف الانتصار والتأهل أمام نكانا الزامبي.. الليلة

يستهدف هلال السودان الانتصار، عندما يستقبل في السادسة من مساء اليوم، نكانا الزامبي، على ملعب الجوهرة الزرقاء، في الجولة السادسة والأخيرة لمجموعات الكونفدرالية، ويسعى الهلال لتفادي أي تعقيدات، تدخله في حسابات معقدة لخطف إحدى بطاقتي التأهل، حيث يملك نكانا وأشانتي كوتوكو الغاني، فرصة التأهل أيضا.

ويتصدر نكانا المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، حصل عليها من فوزه بمبارياته الـ 3 في ملعبه على الهلال (2ـ 1)، وأشانتي كوتوكو (3-1)، وأخيرا على مواطنه زيسكو يونايتد (3ـ0).

بينما يحتل الهلال الترتيب الثاني برصيد 8 حصل عليها من فوزين على أشانتي كوتوكو (1ـ0)، وزيسكو يوناتيد (3ـ 1)، وتعادل خارج ملعبه أمام زيسكو وكوتوكو بنتيجة واحدة (1/1).

وأما كوتوكو فإنه يحتل الترتيب الثالث برصيد 7 نقاط، حصل عليها من فوزين بملعبه على زيسكو (2ـ1) ونكانا (3ـ 0) وتعادله مع الهلال (1ـ 1).

ويتذيل المجموعة زيسكو، بـ4 نقاط، وقد خرج من المنافسة على التأهل، لتكون مباراته الأخيرة بملعبه أمام أشانتي كوتوكو، متحكمة في مصير منافسه وستساهم في تحديد هوية المتأهلين من المجموعة أيضا.

وتعتبر المباراة تحديا جديدا للهلال، لأنها الثالثة له بملعبه، والفوز بها يعني تحقيقه العلامة الكاملة بأرضه، وذلك بعد فوزه على كوتوكو وزيسكو ومعادلة رقم نكانا الذي انتصر في مبارياته الثلاثة التي خاضها على ارضه، الانتصار يجعل الأزرق يتأهل لربع النهائي متصدراً للمجموعة

وتبدأ حسابات الفرق الـ 3 المتنافسة على التأهل، بالفوز فقط لضمان التأهل، وغير ذلك فإنها ستدخل في حسابات أخرى.

فوزه الهلال على نكانا، مع خسارة أو تعادل أشانتي أمام زيسكو، يقوده إلى التأهل مع ضيفه الزامبي، حيث سيصل الهلال بنقاطه إلى 11 نقطة، ويتجمد رصيد نكانا عند 9 نقاط ويخرج كوتوكو من السباق.

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أما في حالة فوز كوتوكو على زيسكو، وفوز الهلال على نكانا، فسيتأهل الفريق الغاني مع نظيره الهلال.

والتعادل أمام نكانا، يقود الهلال للتأهل مع ضيفه، لكن بشرط أن يصمد زيسكو أمام كوتوكو، بالفوز عليه أو التعادل معه.

الا أن هذه الحسابات غير واردة في حسابات الهلال الذي استعد بشكل جيد لهذه المباراة وسط اهتمام إداري وجماهير واختتم تحضيراته بتدريب صباحي أمس، وضع فيه مدربه التونسي نبيل الكوكي آخر اللمسات واطمأن على العناصر التي يريد الاعتماد عليها اليوم.

ويستعيد الهلال خدمات مهاجمه إدريسا أمبومبو، الذي غاب عن الجولتين السابقتين، لنيله البطاقة الحمراء خلال مباراة زيسكو بالجولة الثالثة، لكنه سيخسر جهود بوبكر ديارا، لتراكم البطاقات الصفراء.

وسيلعب الهلال بتشكيلة يقودها الحارس الأوغندي جمال سالم، اطهر الطاهر، عمار الدمازين، حسين الجريف (النيجيري ايمانويل)، عبداللطيف بوي، نصر الدين الشغيل، ابوعاقلة عبدالله، شرف الدين شيبوب بشة الصغير (محمد موسى الضي)، وليد الشعلة والكونغولي ادريسا أمبومبو.

أما فريق نكانا وصل فجر الخميس الماضي إلى السودان، ويستعيد خدمات 3 من أهم لاعبيه هم قائد المنتخب الكيني، الظهير الأيمن محمد موسى، والمهاجم فريد تشمينجا الذي أحرز هدفا في المباراة الأولى بين الفريقين، والمدافع الغاني ريتشارد أوكران.

وفي ذات التوقيت يحل الاشانتي كوتوكو ضيفاً على زيسكو الزامبي، بشعار التأهل وهي مباراة مرتبطة بمباراة ام درمان وفوز الاشانتي يصعد به مباشرة دون أن يتأثر بنتيجة مباراة الهلال والتعادل والخسارة يجعلانه خارج السباق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)