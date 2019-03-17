الأردن يرفض قرارا إسرائيليا بإغلاق مبنى باب الرحمة فى المسجد الأقصى

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، عن رفض المملكة وإدانتها لقرار محكمة إسرائيلية بإغلاق مبنى باب الرحمة فى المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت الوزارة -فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية /بترا/- أن القدس الشرقية بما فيها المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسى الشريف هى ضمن الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفقًا للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، ولا تخضع للاختصاص القضائى الإسرائيلي، مشددة على أن مبنى باب الرحمة يعتبر جزءًا أصيلًا من المسجد الأقصى المبارك، وأن إدارة أوقاف القدس هى السلطة صاحبة الاختصاص فى إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى.

وطالبت الوزارة إسرائيل بإلغاء هذا القرار، وحمّلتها كامل المسؤولية عن تبعاته الخطيرة، وعن سلامة المسجد الأقصى المبارك، رافضة أى مساس بالوضع التاريخى والقانونى القائم.