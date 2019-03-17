وأكدت الوزارة -فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية /بترا/- أن القدس الشرقية بما فيها المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسى الشريف هى ضمن الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفقًا للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، ولا تخضع للاختصاص القضائى الإسرائيلي، مشددة على أن مبنى باب الرحمة يعتبر جزءًا أصيلًا من المسجد الأقصى المبارك، وأن إدارة أوقاف القدس هى السلطة صاحبة الاختصاص فى إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى.
وطالبت الوزارة إسرائيل بإلغاء هذا القرار، وحمّلتها كامل المسؤولية عن تبعاته الخطيرة، وعن سلامة المسجد الأقصى المبارك، رافضة أى مساس بالوضع التاريخى والقانونى القائم.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يرفض قرارا إسرائيليا بإغلاق مبنى باب الرحمة فى المسجد الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.