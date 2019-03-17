وذكرت المصلحة - فى بيان اليوم الأحد أن شركة بكين بنز (مرسيدس-بنز) المحدودة لصناعة السيارات ستستدعى 95 ألفا و694 سيارة دفع رباعى من الفئات "سي" و "إي" و "جي.إل.سي"، أنتجت فى الصين خلال الفترة بين 18 أكتوبر 2016 وحتى 13 أبريل 2018، وسط مخاوف من أن رفوف التوجيه المعيبة ربما تؤثر على تشغيل عجلة قيادة السيارة، ما يتسبب فى مخاطر السلامة.
وأضافت المصلحة أن شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات سوف تستدعى 3643 سيارة فى الصين بسبب عيوب فى الإطارات، حيث تشمل خطة الاستدعاء 2396 سيارة لكزس LS500H، والتى تم إنتاجها فى الفترة بين 14 يونيو 2017 و18 يوليو 2018، و1247 سيارة لكزس LS350 تم إنتاجها فى الفترة بين 23 نوفمبر 2017 و18 يوليو 2018.
وأشارت إلى أنه تم تزويد المركبات المتضررة بإطارات تسرب الهواء، لم يتم تركيبها بشكل صحيح على المحور، وقد يؤدى ذلك إلى ضوضاء غير طبيعية أو اهتزاز السيارة، مؤكدة أنه سيتم استبدال الأجزاء المعيبة مجانا.
كانت هذه تفاصيل خبر استدعاء 100ألف سيارة مرسيدس ولكزس فى الصين بسبب عيوب فى التصنيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.