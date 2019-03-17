الأمن السوداني يفرق تظاهرات حاشدة بأم درمان

أطلقت قوات الامن السودانية؛ اليوم الاحد؛ الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات حاشدة انطلقت وسط مدينة امدرمان؛ وأعتقلت العشرات. ورصد (اخبار الخليج 365) انتشار أمني كثيف في محيط السوق بالمدنية قبيل موعد انطلاق الموكب الذي دعا له تجمع المهنيين السودانيين والقوى المعارضة التي تطالب برحيل النظام البشير. وقال شهود عيان أن قوات الأمن؛ طالبت اصحاب المحال التجارية باغلاقها حتى يتنسى لها تفريق التظاهرة.



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