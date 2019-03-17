وفد الكونجرس: على الحكومة السودانية إطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس الوفد وفد الكونجرس الأمريكي الذي وصل الخرطوم، يوم السبت، إن على الحكومة إطلاق سراح المعتقلين على ذمة التظاهرات الأخيرة من المواطنين والرعايا الامريكيين.

وقال عضو الكونغرس قيتس بلراكسيس، في تصريحات صحفية بالبرلمان اليوم “الأحد”، إنه أجرى مقابلات مع مواطنين معتقلين سياسيين ومواطنين ومسؤولين خلال زيارته للبلاد التي ابتدرها أمس “السبت” وتستمر لثلاثة أيام، وأشار إلى أنه سيخطر الإدارة الأمريكية بوجود نقاط محرزة.

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وقال رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، إنه ناقش في لقائه بعضو الكونجرس قضية وجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب ودور الكونجرس فيها.

وأضاف إنه أخطر العضو بوجود حريات سياسية ودينية بالبلاد، مشيراً إلى أن المظاهرات التي شهدتها البلاد منذ التاسع عشر من سبتمبر الماضي بدأت سلمية لكن هنالك جهات غيرت مسارها.

وتابع “أكدنا لعضو الكونجرس استقرار السودان واستعداده لاستضافة مزيد من أعضاء الكونجرس لمعرفة الأوضاع في السودان عن قرب”، فضلا عن ضرورة الذهاب في مسار توافقي لإزالة سوء الفهم بين الشعوب.