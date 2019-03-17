جهاز الأمن يسمح لصحيفة “أخبار الوطن” بالصدور تزامنا مع زيارة الوفد الأمريكي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سمح جهاز الأمن والمخابرات لبعض الصحف السودانية بالصدور للمرة الأولى منذ مدة طويلة، حيث كان يمارس عليها رقابة قبلية ويمنعها من الصدور، منذ تفجر ثورة ديسمبر الشعبية.

وعانقت صحيفة “أخبار الوطن” لسان حال حزب المؤتمر السوداني، وصحيفة الجريدة، المكتبات اليوم الاحد بعد ان كانتا مغيبتان عن القارئ طوال الفترة الماضية بسبب المصادرات المستمرة والمنع من الصدور بقرارات جهاز الامن.

وسخر ناشطون من السماح للصحف بالصدور تزامنا مع زيارة وفد الكنغرس الامريكي للسودان، وقال الناشط أمين الشريف على صفحته في موقع فيسبوك: “الكوز من الله ما يخاف من امريكا يخاف.. صحيفة اخبار الوطن بعد المنع من الصدور والمص