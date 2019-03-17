لماذا يا كردنة ؟..بقلم ابو حسام

الخليج 365 :

لم يعاني المريخ كثيراً وهو يعيش اسوء حالاته الاقتصادية في ضم امْيز العناصر في الساحة الرياضية ومن غريمة التقليدي الهلال مما يكشف مدى التخبط الذي تعيشه الادارة في المجلس الازرق.

من هو افضل من الصادق شلش ومحمود امبدة وعماد الصيني في الساحة الرياضية الآن؟

الهلال قدمهم للمريخ على طبق من ذهب وسيندم على ذلك كثيراً كما ندم على بكري المدينة والغربال والقائمة تطول.

والغريب في الامر ان هناك بعض اللاعبين لم يقدموا للهلال الاضافة المطلوبة ونجد ان الكشف الازرق يتزين بهم ان كانوا محليين أو اجانب،هذا الامر كشف جليا ان الهلال يدار بعشوائية لم يسبق لها مثيل.

اذا لم يفطن مجلس الهلال لهكذا امور سيتسلل الكثير من اللاعبين الى الاندية الاخرى فراراً من السياسات المتعجرفة والغير واضحة ، بعد ان يصقلوا تماما في الجوهرة الزرقاء ومن ثم ينتقلوا الى الاندية الاخرى ويبدعوا هناك .

الجمهور المسكين لاحول له ولاقوة يتجرع كاسات الحسرة جراء السياسات الرعناء والاحلال والابدلال غير الفني ،الذي تديره شخصيات قليلة الخبرة في الامور الفنية ودخول عامل السمسرة في المسألة يكسبها الفشل الواضح.

فالرجاء كل الرجاء لشرفاء البيت الازرق ان يتداركوا الامر وان يعملوا للهلال ولا يفسحون المجال للذين لهم مصالح شخصية ولا يهمهم مصلحة الكيان.

اذا اراد السيد الدكتور اشرف سيد احمد الكاردينال ان يحقق ماعجز عن تحقيقه الكثير من الذين سبقوه ،لابد ان يضع نصب عينيه مسألة الفصل بين العمل الفني والاداري وان يترك للمدير الفني حرية كاملة في الانتدابات، عندها سيكون للهلال كلمة في افريقيا وسيحقق كأس الاميرة السمراء التي طال انتظارها.

موج ازرق يبتلع الجميع..