ونفى هارون أن تكون قرارات الرئيس عمر البشير؛ تمثيلية أو مفاصلة جديدة؛ وانما خطوات سياسية وتنظيمية تصب دعم الحوار والمصالحة الوطنية.
وأكد أن المؤتمر الوطني أصبح حزب متساوي مع جميع الاحزاب السودانية؛ وان رئيس الجمهورية يقف على مسافة واحدة من الجميع؛ وتابع" البشير رئيس لكل السودانيين الذين صوتوا له والذين لم يصوتوا له".
وقال هارون أن المكتب القيادي للمؤتمر الوطني مستمر في النقاشات حول علاقة الحزب بالحكومة؛ مضيفا أن تعيين حكام عسكريين للولايات حتى لاتؤثر أي قوة سياسية عليهم وأن يتعاملوا مع الجميع بمساواة من واقع بعدهم القومي الذي يتمثل في القوات المسلحة.
كانت هذه تفاصيل خبر هارون: المؤتمر الوطني لم يشاور في تشكيل الحكومة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.