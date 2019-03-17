هارون: المؤتمر الوطني لم يشاور في تشكيل الحكومة الجديدة

قال رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف؛ أحمد هارون؛ أن الحزب لم يشاور في اختيار وزراء الحكومة الجديدة؛ ولم تجاز داخل المكتب القيادي للحزب الحاكم.

ونفى هارون أن تكون قرارات الرئيس عمر البشير؛ تمثيلية أو مفاصلة جديدة؛ وانما خطوات سياسية وتنظيمية تصب دعم الحوار والمصالحة الوطنية.

وأكد أن المؤتمر الوطني أصبح حزب متساوي مع جميع الاحزاب السودانية؛ وان رئيس الجمهورية يقف على مسافة واحدة من الجميع؛ وتابع" البشير رئيس لكل السودانيين الذين صوتوا له والذين لم يصوتوا له".

وقال هارون أن المكتب القيادي للمؤتمر الوطني مستمر في النقاشات حول علاقة الحزب بالحكومة؛ مضيفا أن تعيين حكام عسكريين للولايات حتى لاتؤثر أي قوة سياسية عليهم وأن يتعاملوا مع الجميع بمساواة من واقع بعدهم القومي الذي يتمثل في القوات المسلحة.