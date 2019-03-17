أحمد بلال: تشكيل البشير لحزب آخر غير (الوطني) أحد مخارج الأزمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعرضت لهجوم كاسح من قبل قيادات بالوطني

هناك أخطاء كثيرة شاركنا فيها و لا نبرّئ أنفسنا

على الوطني سماع من يبكيه وليس من يضحكه

لهذه (…) الأسباب انتخابات 2020 غير واردة على الإطلاق

حوار :أم سلمة العشا

تصوير: محمد نور محكر

تحول واضح في مواقف الرجل الذي عرف بالمُدافع، عن الحكومة، وفقا لما يدلي به من تصريحات وأحاديث كثيرة ظل يرددها بين الفينة والأخرى. وصف بأنه ملكي أكثر من الملك، قال إنه تحملها أكثر مما يجب، فالتحول المغاير لمواقفه ظل محط اهتمام كبير، وجد عند البعض هجوماً لاذعاً، من قبل قيادات أخرى، “الصيحة” جلست إلى الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي، د. أحمد بلال، وحاصرته بالعديد من الأسئلة التى تحتاج لإجابات حول مايحدث في الساحة السياسية مؤخراً. فلنتابع ماذا قال..

*هناك تحول واضح في حديث د. أحمد بلال من مدافع مستميت إلى مهاجم شرس ؟

حديثي الذي ذكرته حُرّف تماماً، أنا ذكرت حقيقة، أن المؤتمر الوطني مازال حاكماً ، وأنه موجود في كل مفاصل الدولة وأن المسألة ليست وزارات، وكان ذلك علي الهواء، أما الحديث عن تحميل المؤتمر الوطني مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي لم أـذكره على الإطلاق، نحن جميعاً شركاء وأداء الوزارات المختلفة كنا فيه، والأزمة الاقتصادية أزمة تسببت فيها عوامل كثيرة لا يمكن أن يتم تحميلها لطرف محدد، هذا ما ما قلته، وبالإمكان الرجوع إلى الشريط الذي قال فيه أحد المتحدثين إن المؤتمر الوطني سبب الأزمة الاقتصادية، مسألة الحراك الذي يتم في الشارع السوداني، وما يقال فيه عن موجة الكراهية والعنف الذي حدث، هذا الحديث ذكرته وأنا وزير للداخلية، وتحدثت أن هنالك موجة من الكراهية، وعلينا أن نتلافى ذلك، وذكرت نحن كلنا مسؤولون، وأن الشباب أهملناه، وعلينا أن ننتبه لهؤلاء الشباب.

*هنالك من يفسر حديثك نتيجة لفقدان المنصب؟

هنالك أسباب للاحتقان والكراهية ومالم تتم معالجتها بشكل علمي، ستظل موجودة، وأقول هذا الكلام، ليس بسبب فقدان المنصب الذي كنت أشغله على الإطلاق، وأنا ذكرت الحديث عندما كنت داخل الوزارة والآن أكرره؛ ما لم تعالج مسألة التمكين على وجه التحديد سيظل الاحتقان الذي تشهده الساحة السياسية قائماً. المؤتمر الوطني رقم لا يمكن تخطيه، وليس من مصلحة البلد أن نتخطى المؤتمر الوطني، أو الحركة الإسلامية أو الحزب الشيوعي أو أي حزب آخر. كلنا أبناء هذا الوطن لنا رؤىً وعلينا أن نحترم بعضنا البعض، حتى نصل إلى معادلة وطنية لإخراج البلاد من أزمتها والنفق الضيق، الذي دخلت فيه الآن.

كيف كانت ردة فعل ما تناولته ؟

تعرضت لهجوم كاسح وكبير من قبل قيادات بالمؤتمر الوطني تجاه شخصي الضعيف، عليهم أن يفتحوا صدرهم وعليهم سماع من يبكيهم ليس من يضحكهم، نفتكر أن هناك أخطاءً كثيرة نحن شاركنا فيها- لا نبرّئ أنفسنا- شاركنا منذ أكثر من 16 سنة. ما لم نعترف بهذه الأخطاء لمعالجتها، سنظل نصر على الإثم، وهذا كلام غير سليم. على المؤتمر الوطني تحمّل جزء من الأخطاء وعليه مراجعة نفسه بقوة، فهو كحزب ورقم لا يستطيع أحد أن يتخطاه ، مسألة إقصائه من أكبر الأخطاء ويجب أن لا يفكر فيها أحد.

*ألا تعتقد أن متغيرات كثيرة طرأت بسبب اندلاع التظاهرات؟

المتظاهرون يجب أن لا يذهبوا بعيداً، وأن لا يحمّلوا المسؤولية للرئيس، بل أن النظام هو المسؤول، عن الفساد وعن ما يحدث حالياً، وهي أحد الأخطاء في الحراك السياسي، ويجب عدم محاولة تحميل كل ما يحدث للرئيس.

تقييمك لخطاب الرئيس؟

نعتقد أن المخرج الأساسي يقوده رئيس الجمهورية، ونحن كحزب تحالفنا مع الرئيس، وعلى المتظاهرين أن يغيّروا من (التختة)، الرئيس التصويب نحوه خطأ، والرئيس يمكن أن يُراهن عليه ويُخرِج البلاد مما هي فيه الآن، وخطابه الذي ألقاه في الثاني والعشرين من فبراير، يجب أن يقف عنده الجميع. نحن نفتكر إذا فصّلنا فيه وفي مواقفه المختلفة، نجد فيه إشارات لحلول كبيرة جداً.

*ماهي هذه الإشارات؟

أولها، أن الرئيس سيقف على مسافة واحدة، من الأحزاب، وتخليه عن حزب المؤتمر الوطني يعني أنه كحزب الآن يتساوى مع الجميع، ويجب أن يتناسى أنه صاحب الأغلبية المطلقة، وأن يتناسي امتلاكه لكثير من مفاصل الدولة، عليه أن يتواضع مع الآخرين للوصول إلى معادلة لإخراج البلاد مما هي فيه. نحن (نفتكر) أن المؤتمر الوطني باستطاعته أن يفعل ذلك، ويكون مع الآخرين في الحلول الوطنية له قدح معلىً يقدمه.

*حدثت متغيرات كثيرة وانتقادات تجاه الإصلاح السياسي، الذي نادت به قيادات داخل المؤتمر الوطني نفسه ولكن لم يُلقَ إليها بالاً، ألا تعتقد أن خطوة الإصلاح حدثت بعد مرور 30 عاماً، جرت خلالها مياه كثيرة تحت الجسر؟

إن تأتي متأخراً خيرٌ من أن لا تأتي، كما أن الممارسة السياسية هي التي تفرز في نهاية الأمر التفكير في الإصلاح وفق نهج وقناعات محددة، قد تكون سليمة، ومن ثم تكتشف بالممارسة أنها خاطئة، وإذا أخذنا مسيرة الإنقاذ خلال العشر سنوات الأولى كانت إقصائية، شمولية قابضة ورافضة لكل الممارسة السياسية، حُلت الأحزاب ولم يُعترف بها. بدأت المراجعة بعد المبادرة التي دفع بها الحزب الاتحادي الديمقراطي في العام 1996، وجاء الاعتراف بالأحزاب خجولاً في مسألة الدستور وقانون التوالي، إلى أن تطورت بالمشاركات والاعتراف بالآخرين وأصبحت هنالك أحزاب ما زالت منقوصة. ونحسب ذلك تطوراً طبيعياً؛ أن تحدث المسائل وتنداح المساحة بصورة كبيرة، وأن نعود مره ثانية إلى ديمقراطية راشدة نصلح فيها نحن كأحزاب نتقبل النقض الإصلاحي، وليس النقد الذي نراه الآن من جانب إلى آخر. نحن كحزب بالنسبة لنا أتيحت الفرصة بصورة كبيرة وانفتح الباب كبيراً، بأن يتقدم كل حزب بآرائه لمسألة الإصلاح.

*ما هو دور الحزب فيما يتعلق بالإصلاح؟

نحن لدينا مبادرة مؤسسة، تُعتبر المخرج مما نحن عليه الآن، ونتقبل النقد والرأي الآخر، أما الهجوم غير المؤسس، والهجوم الذي نراه الآن الذي يهدف إلى اغتيال الشخصيات، لا نلتفت إليه كثيراً.

*يفسر كثيرون تغير موافقك من دفاعية إلى هجومية، بسبب إبعادك من الحكومة؟

أنا لم أُبعد وحدي.

*أرجع البعض تصريحاتك الهجومية، إلى أنك لم تكن ضمن الحكومة التي ينوي الرئيس تشكيلها؟

هذا كلام غير صحيح مطلقاً، وحتى هذه اللحظة الشخص الوحيد المعني بتشكيل الحكومة ليس المؤتمر الوطني، ولا أي شخص آخر، بل هو الرئيس البشير، الذي شكل الحكومة الولائية باختياره 18 والياً، وسيكمل الحكومة المركزية، وبالتالي مسألة أُبعدتُ (دي) من قبل (فلان أو علان) حديث غير صحيح بالمرة، لأن الرئيس لم يشكل الحكومة حتى هذه اللحظة. نحن يعنينا أن نتواضع كسودانيين جميعاً علي وصفة تخرج البلاد مما فيه الآن من أزمة، هذا هو همنا الأساسي في الحزب الاتحادي الديمقراطي.

*توقعاتك للحكومة القادمة؟

هذه الحكومة هي حكومة مؤقتة قد يكون عمرها ستة أشهر، أو 8 أشهر أو أقل من ذلك، بمجرد ذهاب جميع الأحزاب إلى طاولة الحوار ونضع وصفة حقيقية لفترة انتقالية، تأتي بمجموعة تمثل كل الطيف السوداني، لتشكيل، الحكومة الانتقالية، نفتكر أن ذلك هو المخرج الأساسي للسودان من الأزمات، عدا ذلك يعتبر مجرد كلام، نحن لا نتباكى على منصب ولم ندخل لمنصب، نحن عندما جئنا بالمبادرة وطُلب منا المشاركة في العام 1997، لم نلبّ المشاركة إلا في العام 2001، بعد خمس سنوات، على خطى برنامج وطني، الآن بالنسبة الينا البلد، السودان أولاً وأخيراً قبل أي مشاركة مع أولئك.

*كيف تنظر إلى الأوضاع الحالية، واندلاع التظاهرات رغم إعلان حالة الطوارئ واستمرارها من قبل تجمع المهنيين، هل يعني ذلك تحدياً؟

لا لا، بالنسبة للذين يحاولون استمرارية هذه التظاهرات يقولون إنه تحدٍّ، وهذا إعلام واضح، وأن الجانب الخارجي فيه واضح المعالم. التظاهرات من وجهة نظرنا كانت مشروعة. قدمت قضايا كبيرة. نحن نعترف بها، الرئيس نفسه اعترف بها، و توصف هذه التظاهرات أنها صيحة، وحجر ألقي في بركة حركت مياهاً كثيرة، لكن لماذا استمراريتها، والقيادة الشبحية الموجودة لها، وماهي مطالبهم؟ أعتقد أنه هذا هو السؤال.

ردد المتظاهرون شعار تسقط بس، كيف تقرأ ما وراءه؟

حكاية “تسقط بس” هو قفزة في المجهول، سقطت أو استمرت لا بد من الاتفاق على برنامج محدد، وخارطة طريق للخروج، لكن المناداة فقط بـ(تسقط بس)، رسالة ووصلت، ونحن نقول للشباب دعونا نفكر ثم ماذا بعد؟ كما أن البلد مليئة بالكفاءات والأحزاب أكثر مما يجب. علينا الجلوس إلى مائدة واحدة ونصل إلى وصفة تخرج البلاد مما هي عليه الآن، أما المنادة باستمرار التظاهرات إلى ما لا نهاية، نحن نفتكر أن الاتهام يساق في هذه اللحظة باختطاف التظاهرات الطلابية العفوية، إلى جهة لها أجندة أخرى ومعركة صفرية مع ما يسمي اليمين أو الإسلام.

ماذا تقصد بالجهة؟

الجهة يسارية، واضح أن قيادة التظاهرات يسارية، رغم أن هنالك عدداً من الأحزاب الأخرى، لكن السؤال ما هو تجمع المهنيين، وأين يوجد؟

*ألم تتوصل الحكومة إلى معرفة من هم تجمع المهنيين؟

حتي هذه اللحظة هم كتلة شبحية، وأكثر من 90% من الأوامر التي تأتي باستمرارية التظاهرات تأتي من الخارج ليس من السودان.

كانت هنالك اتهامات أن الموساد وعبد الواحد محمد نور هو من يقف وراء التظاهرات؟

لا نعطي عبد الواحد محمد نور هذا الحجم الكبير الذي يحرك الشارع السوداني، على الإطلاق، لكن الوصفة التي تأتي يومياً وأسبوعياً في الدعوة إلى التظاهر، الإضراب، الاعتصام، تأتي من الخارج.

Advertisements

*هل للسودان أعداء في الخارج؟

السودان ظل وسيظل محوراً للتآمر الخارجي على الدوام، وإلا لنعمنا بالاستقرار منذ ما قبل الاستقلال إلى يومنا هذا. الضائقة التي نعيشها تتسبب فيها كثير من المؤثرات الخارجية، وضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب مكبل أساسي للأزمة الاقتصادية.

كيف تنظر إلى المخرج من أزمات السودان؟

نحن كحزب وصلنا إلى هذه الوصفة، المحرك الأساسي والقاطر للحراك السياسي، هو السلام، وهي إحدى وصفات مؤتمر الحوار، وعلينا تحقيق السلام بأي مهر كان عدا انفصال أي جزء من السودان، وهذا يمكن وممكن، ونحن طالبنا بأن يكون ملف تحقيق السلام تحت رئاسة رئيس الجمهورية شخصياً، وبالفعل الرئيس استجاب للمطلب.

ماذا عن الانتخابات؟

انتخابات 2020 الآن غير واردة على الإطلاق، بسبب الاحتقان الموجود الحالي، وستتم مقاطعتها، وستأتي بمن تأتي لتستنسخ النظام الحالي مرة أخرى. ليس هنالك منطق في إجراء انتخابات 2020 بأي حال من الأحوال، لا بقانون طوارئ أو بغيره، نحن في نظرنا أن انتخابات 2020 لا جدوى منها، ويجب أن يتم تأجيلها.

2_

كثيرون وصفوني بأنني “ملكي أكثر من الملك”

تشكيل البشير لحزب آخر غير (الوطني) أحد مخارج الأزمة

نؤيد بشدة دعوات دمج الأحزاب المتشابهة الرؤى والبرامج

مبادرُتنا لحل الأزمة تُشابه إلى حدٍّ كبير مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم

توجد أزمة ثقة في (الوطني) من المعارضة وهو مُطالّب بالاعتراف بها

بصراحة جميع من تولّوا هذا الملف (…) “فشلوا”

ليست هناك أي دعوات لتأجيل الانتخابات الآن

حوار: أم سلمة العشا

تصوير محمد نور محكر

تحوّل واضح في مواقف الرجل الذي عرف بالمدافع، عن الحكومة، وفقاً لما يدلي به من تصريحات، وأحاديث كثيرة، ظل يرددها بين الفينة والأخرى، وُصِف بأنه أنه ملكي أكثر من الملك، قال إنه تحملها أكثر مما يجب، فالتحول المغاير لمواقفه ظل محل اهتمام كبير، وجد عند البعض هجوماً لاذعاً، من قبل قيادات أخرى.

“الصيحة” جلست إلى الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي، د. أحمد بلال وحاصرته بالعديد من الأسئلة التي تحتاج إجابات حول ما يحدث في الساحة السياسية مؤخراً. فلنتابع ماذا قال..

*يقال إن فشل المؤتمر الوطني في إدارته كحزب حاكم طيلة الفترات السابقة، جعل الرئيس البشير يتنحّى عنه ويكوّن حزباً آخر.. كيف ترى الأمر؟

– تشكيل الرئيس لحزب آخر، اعتقد أنه أحد المخارج، ولكن، ذلك ليس لفشل المؤتمر الوطني، كما أن الساحة الآن بها أكثر من 120 حزباً سياسياً، وإذا رجعنا إلى خطاب الوثبة كانت به أربعة ركائز أسياسة، إصلاح الدولة، الحوار الشامل، الحوار المجتمعي، والإصلاح السياسي، والاصلاح السياسي أحد الأشياء الأساسية، ونحن كأحزاب سياسية يجب، أن ننظر إليه بعمق، كما أن التشرذم الذي حدث للأحزاب، تسبب في إيذاء الممارسة السياسية بشكل كبير جداً، نحن في الحزب الاتحادي الديقراطي، لدينا أكثر من فصيل، حزب الأمة أكثر من فصيل، المؤتمر الوطني نفسه يعاني التشرذم، يجب التفكير في مواعين جديدة، تأتلف وتشكل وفق برامج وجبهات لمواعين سياسية جديدة، هذه دعوة، يجب أن يطلقها الرئيس أو بعض الآخرين، ونحن نؤيد هذا الاتجاه، أن تتجمع جميع وجهات النظر حولها.

*ذكرت أن للحزب مبادرة تتعلق بالإصلاح، هل تم تقديمها؟

– للحزب مبادرة تتضمن 14 نقطة باعتبارها خارطة طريق للخروج، من المأزق الذي تمر به البلاد، كما أن هنالك تشابهاً وتطابقاً لحد كبير في مبادرة جامعة الخرطوم مع مبادرة الحزب الاتحادي الديمقراطي، وقد وجدت قبولاً كبيراً، حتى لدى قيادات المؤتمر الوطني، لا نقول إن رأينا منزلاً، ولكنه مشاركة وطنية، مع الآخرين، يضاف إليه أو يُحذَف منه، هذا جانب، لكن نعتقد أنه السيناريو الأسلم الذي يخرج البلاد مما هي فيه.

*لماذا تحديداً المطالبة بأن يتولى الرئيس ملف السلام شخصياً، أليست هنالك ثقة في الذين من حوله، الرئيس لديه مساعدون ومستشارون؟

– بصراحة جميع من تولوا هذا الملف فشلوا في إحراز أي تقدم فيه، جميعهم التقوا عشرات المرات، بالطرف الآخر، كما أن بعضاً من حملة السلاح، ذكروا مراراً أن “فلان وعلان” لو جاءوا لن نصل إلى اتفاق، المسألة ليست في الإصرار على هذا وذاك، وليست مسألة أشخاص، لكن، الرئيس يمتلك التفويض الكامل بأن يصل إلى السلام، ولديه من المؤشرات ما يدل على ذلك، والسلام أولاً بمجرد أن يتم السلام نتنادى جميعاً، بمن فيهم مقاطعون وممانعون ومعارضون للحوار من أحزاب سياسية كثيرة موجودة، ونأتي إلى طاولة الحوار، ونضع ما تم التوصل إليه من حوار، يُضاف إليه ويُحذَف منه، كما أن كثيراً من المعارضين ذكروا أن ما تم التوصل إليه هو إجماع أهل السودان، لذلك ينبغي أن نؤمن على ما اتفقنا عليه، نضيف ما انتقص ونعدل ما أراد الناس تعديله، هنالك أزمة ثقة موجودة ما بين المعارضين والممانعين والحكومة ينبغي تجاوزها.

*هل امتدت أزمة الثقة داخل الحزب الحاكم، وجعلت البشير يتنحّى عن حزب المؤتمر الوطني؟

– المسألة في نهاية الأمر هي بمثابة عدم ثقة، وهي ليست، بين الرئيس والمعارضين فقط، وإنما مع المؤتمر الوطني أيضاً، باعتبار أنه حزب حاكم، ويجب أن يعترف بها الناس، وعلى المؤتمر الوطني الاعتراف بأزمة الثقة، كما أنه مُطالب بتقديم الكثيير لإزالة هذا الجانب.

*هل تعتقد أن المناخ مهيأ؟

– نحن كحزب، وبالاتصال مع كثير من الأحزاب المعارضة وحزب المؤتمر الوطني، نعتقد أن المناخ مهيأ للقبول ولوضع الضمانات المطلوبة، لإزالة عدم الثقة، وما نتفق عليه في الوثيقة الوطنية، أو العقد السياسي الاجتماعي الذي نتفق عليه في الحوار الوطني القادم الشامل يجب أن يضمن في الدستور الحالي، كما فعلنا في اتفاقية نيفاشا، كما يجب حل المجلس الوطني الحالي، ويعين مجلس يضم كل الأطراف المتحاورة، كما فعلنا أيضاً في نيفاشا، وأن تكون للمجلس مهمتان، الأولى أن يكون كجمعية تأسيسية تضع الدستور الدائم للبلاد، وليس دستوراً مؤقتاً كما فعلنا في عام 2005، يمكن أن يُستفتَى عليه الشعب السوداني، ويصبح دستوراً دائماً حاكماً للخطوات القادمة التي يمكن الاتفاق على موعدها، ومن ثم تعقبها فترة انتقالية يتم الاتفاق عليها بسنتين أو ثلاث أو أربع مهما كانت، وأن لا يكون فيها استعجال.

*تقييمك للفترات الانتقالية التي مرّ بها السودان؟

– الفترات الانتقالية التي تمّت جربناها في السابق منذ الاستقلال، كانت غير كافية، الفترة الوحيدة والتي كانت فترة انتقالية ذات برنامج كامل عامي (1954 ـ1956) والتي أتت بالاستقلال، لها برنامج واضح المعالم، هو(السودنة، والجلاء، الاستفتاء على المصير)، وقد أكملت المعالم الثلاثة بشكل كُلّي وبإجماع كامل من أهل السودان، أما الفترة الانتقالية في أكتوبر 1964 لم تستمر أكثر من 10 أشهر، أما أبريل فكانت عبارة عن تجميد لكل المشاكل، من ثم تسليمها إلى حكومة ديمقراطية فاشلة، وأطلقنا عليها (ديمقراطية العدم)، أتت بعد كل ذلك، فترة الإنقاذ برئاسة البشير، وبحسب كل المعطيات نعتقد أن الجميع ليسوا في عجلة من أمرهم، إذا تم الاتفاق على فترة انتقالية ذات برنامج محدد متفق عليه، يتم الترتيب لحوار سياسي شامل لكل المواعين والأحزاب السياسية، ولا يعقل أن يتنافس 120 حزباً في السودان، يجب أن نقلّل عدد الأحزاب، ونصل فيه إلى رؤية سياسية ممكنة، وعلى الأحزاب أن توحد شملها وتلملم صفوفها، كما يجب أن تكون ذات برامج، تمارس دميقراطية داخلها، خلال الفترة التي يتم الاتفاق عليها، وأن يكون البشير رئيساً لهذه الحكومة الانتقالية، ومن ثم تجري انتخابات، ومن يأتي به الشعب السوداني يحكم الشعب.

*هل هنالك دعوات لتأجيل الانتخابات؟

– ليست هناك أي دعوات لتأجيل الانتخابات الآن، كما أن دستورية الوضع القائم تقوم على الدستور الحالي، وأن تفويض الرئيس والنواب ينتهي في شهر أبريل من العام 2020، بالتالي ليست هنالك دعوة للتأجيل، ولكن هي مجال تفاوض أو حوار، ونحن كحزب رؤيتنا أن لا تقوم انتخابات 2020 في الوضع الحالي، قد يوافق عليها الآخرون، وقد لا يوافق، لكن بكل الحيثيات أن الانتخابات غير قائمة، وفي حال تم إجراؤها في ظل الراهن الحالي، سوف تستنسخ الوضع الحالي بأسوأ مما يكون، “ستقاطع بأعداد كبيرة جداً من الأحزاب”، ليس هروباً من الاستحقاق الانتخابي، ولكن حسب وجهة نظرنا ما لم تتم معالجة المشاكل والقضايا الوطنية، بنوع من المكاشفة والمصارحة والشفافية، لا يمكن أن يظل الوضع كما هو عليه.

*هنالك دعوات لإدارة حوار مع الشباب المتظاهرين، ما هو تعليقك على ذلك؟

– لدينا مبادرة بها 6 محاور يضاف إليها محور الشباب، هم يمثلون طليعة كبيرة جداً، وقضاياهم أصبحت من القضايا الملحة، لابد من وضعها في الاعتبار، ونضع لها بالضرورة، الحلول المناسبة في المستقبل والحوار القادم.

*ما الذي يمكن أن يتم الاتفاق عليه خلال المرحلة القادمة؟

– أعتقد أن الجميع لديهم ارتكاز يجب الالتفاف حوله، كما أن رئيس الجمهورية بمبادرته الجريئة التي قدمها، وبالخطاب الذي أفرز محطات أساسية، يجب أن نرتكز عليها، كما يجب أن لا يكون مسار انتقادات وإسقاط، لأنه سيسقط كثيراً جداً من المرتكزات الوطنية، ندعو جميع الشباب ونقول لهم: الرسالة قد وصلت، ويجب أن يكون التفكير في الحلول، وما الذي يجب أن يقدم، بعيداً عن أي تلوين من قبل حزب محدد ذي أغلبية كما يشاء، وإنما علينا جميعاً التواضع والاتفاق على الحل، وإذا تم ذلك في جوٍّ مُعافى، نستطيع أن نقول الشعب السوداني (معلّم) وعند المحن والمنعرجات التاريخية يتوحّد كأن لم تكن بينهم خلافات، ويجب أن يتوحّد الجميع من أجل السودان وليس من أجل حزب أو أشخاص.

*تقييمك لتغيّر مواقفك الحالية والسابقة؟

– كثيرون يعتقدون أن مهاجمتي للوطني جاءت بعد خروجي من الوزارة، وهذا كلام غير صحيح، أنا ذكرت حديثي وبنفس الصورة عندما كنتُ وزيراً للداخلية، هنالك فرق بين رأيي عندما كنت أميناً عاماً للحزب الاتحادي الديمقراطي، وكناطق رسمي باسم الحكومة، لأنني في هذه الحالة دفاعي يكون عن الحكومة، لأنها مسألة أخلاقية، وكثيرون هاجموني، بأنني “ملكي أكثر من الملك”، ذلك الهجوم تحملته كثيراً، كما أنه لا توجد معارضة ومشاركة، الآن أنا أعبر عن حزب، وعن رأي حزب، وهنالك مناخ جديد لا نرفضه، كما أننا لا نتبرأ من المشاركة بكل حيثياتها، لكن تحالفنا كحزب اتحادي ديمقراطي، كان وما زال وسيظل مع الرئيس البشير، نحن نراهن على ذلك ونثق فيه، كما أننا قد لا نكون ضمن الحكومة القادمة، وسنتمسك بتلك الرؤية وسنظل عليها ما لم يتعنّت طرف آخر ويحاول أن يبعد الآخرين، حينها يكون لدينا رأي آخر.

الصيحة