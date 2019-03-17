هذا عهدنا يتجدد !!.. بقلم زهير السراج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* تعود صحيفتنا اليوم الى الصدور ورقيا وإسفيريا بعد فترة توقف إجبارية تجاوزت ثلاثة أشهر فرضها علينا جهاز الأمن بدون أى جرم سوى الإلتزام بالمهنية الصارمة والشفافية والصدق في نقل أحداث وأخبار الإنتفاضة الجماهيرية والعنف الذى مارسته أجهزة السلطة ضد المتظاهرين السلميين وما نجم عنه من سقوط عدد كبير من الشهداء يتجاوز الخمسين، وإصابة المئات بشتى انواع الإصابات الناتجة عن إستخدام الرصاص الحى والقذائف المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع والعصى الكهربائية والهروات الغليظة والخراطيش، فضلا عن التعذيب الوحشى في المعتقلات وإقتحام المنازل على ساكنيها وهم بملابس المنزل بدون مراعاة للدين والأخلاق والتقاليد السودانية التى تحرّم انتهاك اعراض وخصوصيات الناس!!

* لقد شاهد الجميع الفيديوهات التى تصور الجرائم والإنتهاكات الجسيمة الفاضحة، وتثير التقزز والإشمئزاز وتطرح التساؤلات المشروعة عن جنسية وطبيعة الذين ارتكبوها، هل هم سودانيون وبشر أم وحوش كاسرة وغيلان مجردة من الاخلاق والحياء، بل حتى من الزى اللائق بالقوات النظامية، إذ كان جلهم يرتدى السراويل الكاشفة للعورات ويتعاملون مع حرمات البيوت وكأنهم يدخلون بيوت بغاء لممارسة الدعارة .. وكل تلك جرائم بشعة تضاف لملف الجرائم التى ارتكبها النظام الفاسد طيلة فترة حكمه للبلاد منذ ذلك اليوم المشؤوم الذى جثم فيه على صدور السودانيين قبل ثلاثين عاما ودمر كل القيم والاخلاق والمكتسبات وجعل البلاد عارية من كل شئ، كعرى قواتهم التى تتحرش وترعب الآمنين داخل منازلهم وتبطش بالمتظاهرين السلميين الذين خرجوا الى الشارع يطلبون الحياة الكريمة مستجيرين بالموت بدلا عن حياة الذل التى يعيشونها!!

* فرض جهاز الأمن على الصحيفة وإدارة تحريرها شروطا تعسفية حتى يسمح لها بالصدور، وهى إلزام الصحيفة بالذهاب عصر كل يوم الى مكاتب جهاز الأمن ليقوم بمراجعتها وإجازتها قبل الذهاب الى المطبعة، وأن تكون النسخة الإسفيرية للصحيفة مطابقة للنسخة الورقية التى يجيزها، وإلا فلن يسمح لها بالصدور بالاضافة الى تطبيق قانون الطوارئ على إدارتها!!

* وكان الجهاز قد مارس في أوقات سابقة قبل وأثناء وبعد الثورة الشعبية الأخيرة كل انواع التعسف والاجراءات الجائرة بمصادرة الصحيفة من المطبعة، واعتقال واستدعاء ومنع الصحفيين والكُتاب من ممارسة عملهم ومنهم زميلى الأستاذ عثمان شبونة وشخصى وإيقافنا من الكتابة بالنسخة الورقية منذ ديسمبر 2016 وحتى اليوم، وملاحقة الصحيفة لمنعنا من النشر الإلكترونى .. ثم قراراته الأخيرة التى رفضتها الصحيفة رفضا مطلقا، وفضلت عدم الصدور، مع إلتزام الإدارة إلتزاما كاملا بالمخصصات المالية للعاملين، والعمل على إجهاض قرار الجهاز باللجوء الى كافة الوسائل الإدارية والقانونية المتاحة مهما كلف ذلك من جهد وتضحيات، ونجحت أخيرا في تحقيق إرادتها في الصدور الورقى بدون رقابة كرفيقاتها الأخريات، وحرية الصدور الإلكترونى بدون رقابة أو توصية من أحد إلتزاما منها بالمهنية الصارمة التى تعبّر عن خطها التحريرى وتحترم عقل قارئها وتنويره بما يحدث في الشارع السودانى بدون خداع أو نفاق أو تزويق .. !!

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* وها هى (الجريدة) التى عهدتموها صادقة وواضحة ومنحازة لقضايا الجماهير العريضة، ولسان حال كل مواطن يسعى للحياة الكريمة ويتوق للحرية والكرامة ويكره الظلم والفساد ويعمل على رفعة وطنه بكل ما اوتى من عزم وإن استدعى الأمر التضحية بحياته وبذل دمائه رخيصة من أجل الوطن، تعود للصدور اليوم، على الأقل إلكترونيا إن لم يسمح لها النظام الفاسد بالصدور ورقيا بممارسة ألاعيبه وهوايته المحببة بمصادرتها من المطبعة وتكبيدها خسائر مالية ضخمة قبل خروجها لقارئها الكريم الذى يترقبها بشوق دفاعا عن الحق وعنوانا للحقيقة، ونأياً عن الزيف والرياء ومنافقة الحكام، وتعبيرا عن آماله وتطلعاته المشروعة في الحياة الكريمة والحرية .. !!

* مرة أخرى وكما عاهدناكم كثيرا، نعاهد الله ونعاهدكم أن نكون لكم وبكم ومعكم ولو كره نظام الذل والفساد والجوع وكتائبه الباغية التى تسفك الدماء الطاهرة، وتفتك بالمتظاهرين السلميين، وتنتهك الحرمات وتتجرأ على العفيفات الشريفات الآمنات في البيوت، ولكن هيهات فلن يفت كل ذلك في عزيمة الشعب المعلم ولن يثنيه عن تحقيق ارادته في التحرر من الظلم والفساد والقهر، وحتما سينتصر طال الزمن أم قصر!!