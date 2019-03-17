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أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الاحد

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد وفقاً لبنك السودان المركزي على النحو التالي:-

العملة

شراء

بيع

متوسط

الدولار

47.5000

47.7375

47.6188

الين الياباني

0.4259

0.4280

0.4270

الجنيه الاسترليني

63.1649

63.4807

63.3228

الفرنك السويسري

47.3815

47.6184

47.5000

الدولار الكندي

35.6179

35.7960

35.7069

كرونة السويدية

5.1419

5.1676

5.1548

الكرونة النرويجية

5.5643

5.5921

5.5782

الكرون الدنماركي

7.2068

7.2428

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7.2248

الدينار الكويتي

155.4828

156.2602

155.8715

الريال السعودي

12.6677

12.7310

12.6994

الدرهم الاماراتي

12.9326

12.9973

12.9649

الريال القطري

13.0466

13.1118

13.0792

الدينار البحريني

125.9947

126.6247

126.3097

ريال عماني

123.4087

124.0257

123.7172

الوحدة النقدية لدول الكوميسا

64.5806

64.9230

64.7518

الدولار الحسابي (مصر)

3.4306

3.4725

3.4515

اليورو

53.7890

54.0579

53.9235

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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