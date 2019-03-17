أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الاحد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد وفقاً لبنك السودان المركزي على النحو التالي:- العملة شراء بيع متوسط الدولار 47.5000 47.7375 47.6188 الين الياباني 0.4259 0.4280 0.4270 الجنيه الاسترليني 63.1649 63.4807 63.3228 الفرنك السويسري 47.3815 47.6184 47.5000 الدولار الكندي 35.6179 35.7960 35.7069 كرونة السويدية 5.1419 5.1676 5.1548 الكرونة النرويجية 5.5643 5.5921 5.5782 الكرون الدنماركي 7.2068 7.2428 Advertisements 7.2248 الدينار الكويتي 155.4828 156.2602 155.8715 الريال السعودي 12.6677 12.7310 12.6994 الدرهم الاماراتي 12.9326 12.9973 12.9649 الريال القطري 13.0466 13.1118 13.0792 الدينار البحريني 125.9947 126.6247 126.3097 ريال عماني 123.4087 124.0257 123.7172 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 64.5806 64.9230 64.7518 الدولار الحسابي (مصر) 3.4306 3.4725 3.4515 اليورو 53.7890 54.0579 53.9235

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