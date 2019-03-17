- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد وفقاً لبنك السودان المركزي على النحو التالي:-
العملة
شراء
بيع
متوسط
الدولار
47.5000
47.7375
47.6188
الين الياباني
0.4259
0.4280
0.4270
الجنيه الاسترليني
63.1649
63.4807
63.3228
الفرنك السويسري
47.3815
47.6184
47.5000
الدولار الكندي
35.6179
35.7960
35.7069
كرونة السويدية
5.1419
5.1676
5.1548
الكرونة النرويجية
5.5643
5.5921
5.5782
الكرون الدنماركي
7.2068
7.2428
7.2248
الدينار الكويتي
155.4828
156.2602
155.8715
الريال السعودي
12.6677
12.7310
12.6994
الدرهم الاماراتي
12.9326
12.9973
12.9649
الريال القطري
13.0466
13.1118
13.0792
الدينار البحريني
125.9947
126.6247
126.3097
ريال عماني
123.4087
124.0257
123.7172
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
64.5806
64.9230
64.7518
الدولار الحسابي (مصر)
3.4306
3.4725
3.4515
اليورو
53.7890
54.0579
53.9235
كانت هذه تفاصيل خبر أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الاحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.