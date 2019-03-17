مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية يغلق مستقراً

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الخليج 365 :
أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم مستقراً عند 13476,564 نقطة .
وفي معاملات اليوم ومقارنة مع تداولات يوم الخميس الماضي شهد هذا اليوم ارتفاع حجم التداول من 15,964,224 جنيها إلى 18,444,041 جنيها بنسبة ارتفاع بلغت 16% وارتفاع عدد الأوراق المالية المتداولة من 31,159 إلى 35,178 ورقة مالية بنسبة ارتفاع بلغت 13% وارتفاع عدد الصفقات المنفذة من 82 إلى 84 صفقة بنسبة ارتفاع بلغت 2%.
وفى مجال حركة الأسعار سجل قطاع الأسهم غياباً تاماً عن جلسة التداول لليوم الثالث على التوالي.
وشهد قطاع الشهادات الاستثمارية ارتفاع سعر 10 إصدارات واستقرار سعر 3 إصدارات وذلك من جملة 13 إصدارات تم تداولها اليوم.
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