مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية يغلق مستقراً

الخليج 365 :

أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم مستقراً عند 13476,564 نقطة .

وفي معاملات اليوم ومقارنة مع تداولات يوم الخميس الماضي شهد هذا اليوم ارتفاع حجم التداول من 15,964,224 جنيها إلى 18,444,041 جنيها بنسبة ارتفاع بلغت 16% وارتفاع عدد الأوراق المالية المتداولة من 31,159 إلى 35,178 ورقة مالية بنسبة ارتفاع بلغت 13% وارتفاع عدد الصفقات المنفذة من 82 إلى 84 صفقة بنسبة ارتفاع بلغت 2%.

وفى مجال حركة الأسعار سجل قطاع الأسهم غياباً تاماً عن جلسة التداول لليوم الثالث على التوالي.

وشهد قطاع الشهادات الاستثمارية ارتفاع سعر 10 إصدارات واستقرار سعر 3 إصدارات وذلك من جملة 13 إصدارات تم تداولها اليوم.