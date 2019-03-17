بوغدانوف: روسيا ظلت تتابع تطورات الأوضاع الداخلية في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت روسيا أنها ظلت تتابع تطورات الأوضاع الداخلية في السودان، وأنها على قناعة بحكمة ما وصفتها بالقيادة السودانية في إيجاد الحلول المناسبة لبعض المشاكل التي تمر بها البلاد، ووجهت روسيا الدعوة إلى رئيس الجمهورية عمر البشير للمشاركة في اول قمة روسية أفريقية أكتوبر المقبل.

وقال نائب وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، في تصريح صحفي عقب لقائه رئيس الجمهورية في بيت الضيافة امس (ان بلاده تتابع ما يجرى فى هذا البلد الصديق ونحن نعتمد على حكمة القيادة لإيجاد حلول لبعض المشاكل) واشار بوغدانوف إلى انهم ظلوا في حالة تواصل مستمر مع الحكومة السودانية، وأضاف أنه سلم دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى رئيس الجمهورية للمشاركة في اول قمة روسية افريقية في مدينة سوتشي الساحلية، وزاد (نأمل بمشاركة البشير شخصيا في القمة التاريخية، ولقائي مع البشير كان فرصة لمناقشة كل القضايا المطروحة في جدول الأعمال الثنائية بين البلدين خاصة في مجالات الحوار السياسي العميق وتنسيق المواقف المشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية).

المشهد السوداني