تخلّف السماني وشلش عن السفر مع بعثة المريخ لأثيوبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : غادرت مطار الخرطوم قبل قليل بعثة المريخ متوجهة لأثيوبيا لاقامة معسكر لمدة أسبوع استعدادا لملاقاة النجم الساحلي يوم 29 مارس في أياب نصف نهائي كأس زايد للاندية الابطال.. وتخلف عن البعثة اللاعبين الستة الذين تم اختيارهم امس للمنتخب الوطني منجد وأمير وعجب والنعسان وتيري وشلش ومن جانب آخر تخلف اللاعب السماني الصاوي بعذر مرض الملاريا.

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