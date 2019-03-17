مدرب نكانا : لا ننشغل بمباراة زيسكو والأشانتي

الخليج 365 :

أكد بيستون شامبيشي، المدير الفني لنكانا الزامبي، أن فريقه جاء إلى أم درمان، من أجل تحقيق الفوز على الهلال السوداني، في ختام دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وقال شامبيشي في المؤتمر التقديمي “لن ننتظر مساعدة زيسكو بتعطيل أشانتي كوتوكو الغاني”.

ويتصدر نكانا، ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، أما الهلال يأتي ثانيًا برصيد 8 نقاط، ويحتل أشانتي كوتوكو المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بفارق 3 نقاط عن زيسكو متذيل الترتيب.وأضاف شامبيشي “سنلعب أمام فريق سوداني كبير، جاهزون جيدًا لمواجهة الهلال”.

وردًا على سؤال ، أجاب شامبيشي “جئنا إلى السودان من أجل بلوغ دور الثمانية، يجب علينا أن ننسى مباراة زيسكو وأشانتي كوتوكو”.من ناحيته، قال والتر بواليا قائد نكانا “سنحاول الحفاظ على حظوظنا في تخطي دور المجموعات”.وأضاف “لن ننشغل بمباراة زيسكو وأشانتي كوتوكو، بل سنهتم بمباراتنا غدًا أمام الهلال، سنخوض مباراة صعبة أمام الفريق السوداني