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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
فجر مصدر داخل مجلس المريخ مفاجأة وأشار إلى أن اللاعب النيجيري (ماماني) وعلى الرغم من الموهبة التي يتمتع بها وصغر سنه وإمكانية تسويقه في المستقبل القريب إلا أن عقده مع المريخ غير مقلق.
وكشف المصدر عن الاتفاق مع اللاعب النيجيري لمدة ثلاث سنوات بواقع مقدم عقد “5” آلاف دولار على أن ينال اللاعب مبلغا وقدره 1000 دولار راتبا شهريا.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة..في قيمة تعاقد المريخ مع محترفه الجديد لثلاث سنوات.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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