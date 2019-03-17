مفاجأة..في قيمة تعاقد المريخ مع محترفه الجديد لثلاث سنوات.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

فجر مصدر داخل مجلس المريخ مفاجأة وأشار إلى أن اللاعب النيجيري (ماماني) وعلى الرغم من الموهبة التي يتمتع بها وصغر سنه وإمكانية تسويقه في المستقبل القريب إلا أن عقده مع المريخ غير مقلق.

وكشف المصدر عن الاتفاق مع اللاعب النيجيري لمدة ثلاث سنوات بواقع مقدم عقد “5” آلاف دولار على أن ينال اللاعب مبلغا وقدره 1000 دولار راتبا شهريا.