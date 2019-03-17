إيلا : نهضة مشروع الجزيرة أولوية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد رئيس مجلس الوزراء القومي د. محمد طاهر أيلا، أن نهضة الجزيرة ومشروع الجزيرة والنهوض بالصناعة وتوفير فرص العمل، من أهم أولويات الدولة للمرحلة القادمة وذلك لتعزيز أدوار الجزيرة تجاه تنمية وسلام وأمن واستقرار السودان.

وجدد أيلا خلال احتفالية تكريمه بإستاد مدني، مساء السبت، التزامه بدعم وسند كل برنامج نهضة الجزيرة، وشدد على أن الجزيرة أمل السودان في تحقيق الأمن الغذائي ورفد ميزان المدفوعات وتحقيق نهضة السودان.

وعبر رئيس الوزراء عن فخره وإعزازه بإنسان الجزيرة الذي وصفه بالكرم والصدق والوفاء والإخاء وبالإنسان المنتج.

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وأعلن أيلا تبرعه بالعربة اللاندكروزر 2019 لتخصص لمركز علاج وجراحة القلب بمدني، كما وجه بتخصيص قطعة الأرض التي منحت له لتصبح وقفاً لصالح مستشفى السرطان، وتبرع بمبلغ مئة ألف جنيه من ماله الخاص لبداية تشييد الوقف.

من جانبه، أكد والي ولاية الجزيرة الفريق أول ركن علي محمد سالم، أن د.محمد طاهر أيلا رئيس مجلس الوزراء القومي والي الجزيرة السابق، أحدث ثورة كبرى في التنمية وتطوير الخدمات بالجزيرة بالعزيمة وقوة الإرادة والإبداع، إضافة لاهتمامه المتعاظم بنهضة مشروع الجزيرة، وإصلاح الخدمة المدنية ورعاية الإبداع والمبدعين.

وقطع سالم التزامه بالاستمرار على ذات نهج أيلا وتكملة كل خطط نهضة الجزيرة وترقية الخدمات وتوفير سبل العيش الكريم والأمن الإستقرار لإنسان الولاية.