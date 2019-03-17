كمال عمر: المؤتمر الشعبي أصبح “ترلة” للمؤتمر الوطني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر انتقادات للأمين العام للحزب د. علي الحاج، واتهمه بإضعاف الحزب والمؤسسية (وأن الحزب بات “ترلة” للمؤتمر الوطني بسبب سياساته).

في وقت وصف فيه مشاركة حزبه في الحكومة بـ”الباطلة”، وكشف عمر في مؤتمر صحفي حسب صحيفة السوداني أمس، عن قيام تيار تصحيحي جديد داخل الحزب، وقال إن التيار يعمل على تطبيق المنظومة الخالفة، والتمسك بمخرجات الحوار الوطني والنظام الأساسي للحزب، وأضاف عمر: “لدينا مشكلة مع الأمين العام متعلقة بالنظام الأساسي، والتيار التصحيحي هدفه الأساسي تمكين قيم الترابي من المنظومة الخالفة إلى تنفيذ مخرجات الحوار”، وأشار إلى وجود تناقض في موقف الحزب من الحريات التي ينادي بها ثم يشارك في حكومة طوارئ، واصفاً مشاركة حزبه في الحكومة بـ”الباطلة” وأن القرار لم يكن قرار مؤسسات بل قرار علي الحاج الذي يعمل منفرداً، ونفى وجود أي اتجاه للانشقاق، وأضاف: “لسنا تياراً انشقاقياً بل نحن تيار داخل الحزب وسنعمل على إصلاحه حتى لو استدعى الأمر تنظيم مؤتمر آخر وإزاحة الأمين العام من منصبه”.

وحول عضوية التيار التصحيحي الذي يترأسه، قال إنها جبهة عريضة من الأمناء، وعضوية الحزب بالولايات وقيادة سيُكشف عنها لاحقاً.