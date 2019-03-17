آلية “صناع السوق” تبحث عن حلول لتحويلات المسافرين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

طالبت آلية صناع السوق بنك السودان المركزي والصرافات، يوم السبت، أهمية إيجاد الحلول لتحويلات المسافرين من أجل العلاج حتى لايتعرضوا لأي مساءلات قانونية عند خروجهم بمبالغ تفوق عن ثلاثة آلاف دولار.

وقال الناطق الرسمي باسم الآلية عبدالحميد عبدالباقي سراج، إن مبلغ ثلاثة آلاف دولار مناسب للمسافر العادي، وأضاف دعت الآلية لزيادة النقد الأجنبي للمسافرين للخارج للعلاج، بجانب استثنائهم عند حمل هذه المبالغ للعلاج بخارج البلاد.

وأشار سراج، بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، إلى أهمية زيادة المبالغ من العملات الحرة للمرضى المسافرين لدول لا يوجد فيها مراسلون أو صرافات تتعامل مع البنوك السودانية وذلك لتوفير الأموال لهذه الشريحة من المسافرين.