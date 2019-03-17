جمهور “طه سليمان” يبدي غضبه للأحداث التي صاحبت حفل تكريمه بمدينة (حيدرأباد)

أبدى عدد كبير من معجبي المطرب الشاب “طه سليمان” سخطهم وغضبهم جراء الأحداث التي شهدها الحفل الغنائي الذي أحياه “طه سليمان” أمس الأول بمدينة (حيدرأباد) الهندية .

حيث تهجم عدد من الشباب السودانيين على الحفل بطريقة لا تشبه أخلاق السودانيين بحجة أن الظروف التي تمر بها البلاد لا تتناسب لاقامة حفلات .

وأكدت مصادر بالحفل الذي صاحبته تلك الأحداث كان في الأصل حفل تكريم للفنان “طه سليمان” لأدوراه الإنسانية من قبل مجموعة (أس أر أم الهندية) أكبر المجموعات الاستثمارية في الهند، التي تضم مجموعة من المستشفيات للجامعات الكبيرة على مستوى الهند والشرق الاوسط .

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حيث تم أختياره من المجموعة سفيراً للنوايا الحسنة والاحتفالية والاتفاقية الانسانية مع المطرب “طه سليمان” بمجملها أقيمت لصالح رعاية وتأهيل الأطفال المصابين بمرض السرطان، باعتباره صاحب مبادرات أنسانية .

وحضر حفل التكريم وبحسب صحيفة المجهر عدد من الشخصيات السودانية والهنود، وقدم حفل التكريم المذيع “محمد عثمان” وذهب عدد كبير من محبي فن “طه سليمان” بأنه من حقه أن يمارس نشاطه الفني في أي وقت يريده، ولا من حق أي أحد أن يتعرض له .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)