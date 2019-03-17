مصرع عروس قبل أسبوعين من زفافها بسبب الكريمات بـ(أم درمان)

التاريخ: 17-مارس-2019 فى : حوادث 11 مشاهدة لقيت عروس حتفها قبل أسبوعين من موعد زفافها بضاحية أبو سعد بأم درمان . وحسب مصدر مطلع فإن العروس كانت محبوسة لإكمال مراسم الزواج بنهاية الشهر الحالي، بيد أنها أصيبت بضيق بالتنفس وحالة إعياء شديد تم نقلها الى المستشفى . Advertisements بيد انها فارقت الحياة ليتضح أنه أصيبت بتسمم بسبب إستخدامها لبعض كريمات التجميل التي يتم خلطها منزلياً من عدد من الصباعات، وبحسب صحيفة المجهر دون بلاغ بالحادث . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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