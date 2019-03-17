وقف استخراج شهادات التسنين والاكتفاء بــ” الميلاد”

التاريخ: 17-مارس-2019 فى : أخبار 32 مشاهدة أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن وقف العمل في إصدار واستخراج شهادات التسنين والاكتفاء باستخراج شهادات الميلاد. Advertisements وعزا مدير القمسيون الطبي بالوزارة حيدرمحمدآدم في تصريحات محدودة أمس السبت ،عزا الخطوة لاكتشاف عمليات تزوير في استخراج شهادات التسنين . مشدداً بحسب صحيفة الوطن على عدم وجود رجعة في القرار ، موجها بضرورة الاكتفاء باستخراج شهادات الميلاد . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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