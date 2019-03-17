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وقف استخراج شهادات التسنين والاكتفاء بــ” الميلاد”

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user93 0 تبليغ

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التاريخ: 17-مارس-2019

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أعلنت وزارة الصحة  بولاية الخرطوم عن وقف العمل في إصدار واستخراج شهادات التسنين والاكتفاء باستخراج شهادات الميلاد.

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وعزا مدير  القمسيون  الطبي بالوزارة حيدرمحمدآدم  في تصريحات محدودة أمس السبت ،عزا الخطوة لاكتشاف عمليات تزوير في استخراج شهادات التسنين .

مشدداً بحسب صحيفة الوطن على عدم وجود رجعة في القرار ، موجها بضرورة الاكتفاء باستخراج شهادات الميلاد .

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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