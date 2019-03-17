البندول: (أنا تبت من اللايفات وسف التمباك)..!

أكد الفنان الشاب أحمد فتح الله الشهير بـ(البندول)، عن توبته من إثارة الجدل التي اشتهر بها خلال الفيديوهات اللايف، التي كان يقوم بتسجيلها، مشيراً إلى أن تلك التجربة علمته الكثير، وأوضح أن لجوءه لذلك الأمر كان بسبب تجربته البسيطة في الحياة وصغر سنه، نافياً تماماً أن يقوم بتكرار ذلك الخطأ الذي ارتكبه أن عادت به الأيام للخلف، وأضاف الفنان الشاب حسب صحيفة السوداني، خلال تسجيلات برنامج (الصندوق)، الذي سيقدمه الصحفي أحمد دندش على شاشة قناة أنغام في رمضان، أنه ظل يسعى مؤخراً لاكتساب احترام الجمهور، بما يقدم من أغنيات خاصة تضيف إليه، واعداً جمهوره بعام جديد متميز وعامر بالنجاحات. وتحدث فتح الله كذلك عن بداياته الفنية والغناء الذي كان يمارسه سراً بماليزيا، كما تحدث عن تأثير أصدقاء السوء في حياته، وعن إقلاعه التام عن تعاطي جميع أنواع المكيفات وفي مقدمتها (التمباك) والذي ظهر وهو يتعاطاه في أحد فيديوهاته القديمة. ويعتبر أحمد فتح الله من الفنانين الشباب، أصحاب الجماهيرية العالية داخل الساحة الفنية، كما يمتلك عدداً من الأغنيات الخاصة المميزة، بالإضافة لرصيد وافر من النجاحات في ما يتعلق بالحفلات الجماهيرية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)