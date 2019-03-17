بدأت تسجيلات برنامج رمضاني كبير يبث على فضائية مشاهدة بعيداً عن أعين الصحافة، وشدد مدير القناة ومدير البرامج على ضرورة سرية التسجيلات وعدم السماح بتداول الأخبار عنها، لأسباب تتعلق بالأحوال بالبلاد، وعلق المدير موجهاً حديثه للمطربين حسب صحيفة السوداني، قائلاً: (ما تجيبوا سيرة أننا شغالين تسجيل حتى لي ناس بيتكم نحن ما ناقصين كلام)..!. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر مدير قناة فضائية: (ما تجيبوا سيرة أننا قاعدين نسجل حتى لناس بيتكم)..! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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