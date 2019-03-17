بنك تنمية الصادرات خلافات وملاسنات حادة في إجتماعه السنوي

شهد الإجتماع العام السنوي لجمعية العمومية لبنك تنمية الصادرات نقاشاً حاداً وملاسنات ساخنة بين أعضاء مجلس إدارة البنك وممثلين عن المودعين والمساهمين الذين كشف بعضهم عن عدم تلقيهم لأرباحهم منذ سنوات .

فضلاً عن عدم علمهم بالطريقة التي تتم بها إدارة البنك وكيفة توزيع الأرباح التي تذهب لأشخاص محددين – على حد قولهم – من جهته إعترف المدير العام للبنك بوجود مخالفات وإختلاسات داخل البنك تمت تسويتها من قبل الإدارة القانونية .

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وكشف المدير للعام للبنك وبحسب صحيفة مصادر، إنه استطاع معالجة عدد من مشاكل البنك وجدد مطالبته للمودعين بزيادة أسهم البنك حتى يستطيع تجاوز مشاكله الحالية، وشهدت جلسات الجمعية العمومية خواتيم الأسبوع الماضي ملاسنات حادة حيث غادر عدد من المساهمين والمودعين الإجتماع غاضبين .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)