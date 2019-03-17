غسال يهرب بمليون جنيه من سيارة تاجر ببحري

أستولى غسال سيارات على مليون جنيه من سيارة تاجر شرع في غسلها جوار كرين بحري.

ونقل مصدر أن التاجر الذي يقيم بمنطقة شرق النيل، كان قد حضر إلى كرين بحري لشراء سيارة أخرى، وطلب من المتهم غسل سيارته، لكنه عاد وفوجئ باختفاء الغسال في ظروف غامضة، موضحاً أنه فقد مليون جنيه تركها داخل السيارة، وأشار المصدر حسب صحيفة السوداني، إلى أن شرطة بحري شرق دونت بلاغاً ضد مجهول وتحصلت على أوصاف المتهم، بعد أن أجرت تدابيرها الفنية الميدانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)