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تصفية نظامي بالرصاص داخل منزله من قبل مجهولين

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التاريخ: 17-مارس-2019

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اغتال مجهولون نظامياً يتبع للقوات المسلحة داخل منزله بمنطقة (روكرو) بولاية وسط دارفور.

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وكشف تحريات الشرطة حسب مصادر عن أن زوجة المجني عليه قالت في التحقيق إن مجهولين مسلحين اقتحموا منزلهما وأطلقوا النار على زوجها (أ.أ) وأردوه قتيلاً في الحال، وأضافت المصادر حسب صحيفة السوداني، أن السيدة لم تدل على أوصاف الجناة نسبة لاقتحامهم المنزل ليلاً ملثمين.

من جهتها أجرت الشرطة تدابيرها الجنائية حيال الجثة مدونة بلاغاً بالقتل العمد ضد مجهولين، وكثفت التحريات والبحث لفك طلاسم الجريمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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