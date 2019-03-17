التحقيق في واقعة اغتصاب “قاصر” داخل حراسة قسم شرطة

التاريخ: 17-مارس-2019
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تحقق شرطة أم روابة بولاية شمال كردفان في ملابسات واقعة اغتصاب قاصر جرت أحداثها داخل حراسة قسم الشرطة.
وقال مصدر إن المجني عليه البالغ من العمر (15) عاماً كان موقوفاً بتهمة جنائية، وأثناء حبسه داخل حراسة القسم تعرض لعملية اغتصاب من متهم آخر (19) عاماً، كان يرافقه داخل الحراسة، وأضاف المصدر حسب صحيفة السوداني، أن المجني عليه أخطر أفراد الشرطة بالواقعة، حيث أسرعوا بنقله إلى المستشفى، وبعد عرضه على الطبيب أكد واقعة اغتصاب، فحققت الشرطة مع المتهم ودونت ضده بلاغاً وفقاً للمادة (45 ب)، من قانون الطفل تمهيداً لمحاكمته.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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