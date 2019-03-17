صيدلي: أغلب دخل الصيدليات من “مكياج البنات” والكريمات

كشف الصيدلي حسام أن أغلب الصيدليات التي لاتقع بجوار عيادات أو مستشفيات ، تعتمد بشكل كبيرفي دخلها على الموظفات والطالبات اللائي يحرصن على شراء مستحضرات التجميل ، وادوات المكياج والكريمات ، إلى جانب العطور .
وقال إن الأدوية في الصيدليات أصبح لايتم الاعتماد عليها بشكل كبير، وإنما فقط يعتمد على الخلطات الطبية ، التي يتم تصنيعها داخل الصيدليات ،سواء كانت خطات تستخدم كعلاج للبشرة أوخلطات تفتيح ، وكلاهما مصدر دخل بات يعتمدعليه أغلب الصيادلة من الجنسين.
كما أن هناك لافتات صريحة باتت توضع في مداخل الصيدليات يتم فيها الإعلان عن توفر خلطات للبشرة والشعر ،مما يؤكد بأن هذه الأشياء هي المكسب الحقيقي لأية صيدلية .
وأضاف حسام بحسب صحيفة آخر لحظة أن أغلب فتيات ونساء السودان بتن مهوسات بالجمال لذلك لايترددن في شراء المستحضرات الباهظة الثمن .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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