برلماني يطالب بإغلاق “الدربات” المغذية لـ”الوطني” من ثدي الدولة

التاريخ: 17-مارس-2019
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طالب النائب محمود عبد الجبار، بحل جميع روافد حزب المؤتمر الوطني “الهلامية” المتمثلة في اتحادات الشباب، المرأة، لجان الزكاة، اللجان الشعبية. وقال إنها ما تزال تمثل “روافد ودربات تغذي الحزب من ثدي الدولة”، وأكد عبد الجبار في تصريحات صحفية حسب صحيفة السوداني، أن اتحادات الشباب ترضع من ثدي الدولة وتنفذ برامج المؤتمر الوطني، مشدداً على ضرورة حل اللجان الشعبية لأن مهمتها باتت محصورة في التجنيد والتبليغ لكل ما يخدم الوطني ومصالحه، وليست لجاناً تمثل كل أطياف الشعب.
كما طالب بحل كل لجان الزكاة بالبلاد وإعادة هيكلتها، لافتاً إلى أن لجان الزكاة صارت على الدوام تعمل لتمكين منسوبي الوطني، وقطع بأن استمرار تلك الروافد الداعمة للمؤتمر الوطني بصورتها الماثلة يعني غياب العدالة بين القوى السياسية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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