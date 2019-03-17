كبر: قرارات الرئيس لا علاقة لها بضغوط المتظاهرين

أعلن نائب الرئيس عثمان كبر، عن تمسكه بإنتمائه للمؤتمر الوطني، غير انه أكد إلتزامه بالوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية .

وأقر بعجز حزبه في التواصل بين الاجيال تسبب في الأزمة التي تعيشها البلاد، وقال إن إستمرار تطاول الأزمة وعدم معالجتها جعلت الشعب يخرج ويتظاهر .

وقطع كبير خلال مخاطبته لقاء فعاليات كسلا أمس، بأن قرارات الرئيس الأخيرة لم تأت نتيجة أي ضغط خارجي أو إستجابة لضغوط المتظاهرين، وأضاف: (لا ننكر أثرها لكنها لم تكن سبباً في قرارات الرئيس) .

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وأكد أن الاحتجاجات لن تسقط الحكومة وقال إنها مضخمة إعلامياً، وبرر إصدار القرارات بالمحافظة على الامن الاجتماعي ووحدة وتماسك البلاد، ونبه الى أن أحد أهداف القرارات قطع الطريق أمام الفساد بجانب محاربة التخريب الاقتصادي الذي ضرب البلاد .

وأشار وبحسب صحيفة الانتباهة، الى أن هنالك سلعاً مختلفة تهرب لعدد من دول الجوار، وأشار كبر الى إن المظاهرات شهدت حرباً لإغتيال الشخصية وإثارة الكراهية ضد الآخرين، وأضاف: (إذا سمحنا بالروح الاقصائية سينقسم المجتمع ويتفكك) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)